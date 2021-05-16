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金山奧克蘭東灣台山同鄉會社安隊 集會反歧視

記者劉先進／屋崙報導
東灣台山同鄉會社安隊、服務雇員國際工會（SEIU Local 1021）等組織15日在屋崙市府門前小川廣場舉行種族平權、反對歧視亞太裔和慶祝亞裔傳統月活動。（東灣台山同鄉會供圖）
東灣台山同鄉會社安隊、服務雇員國際工會（SEIU Local 1021）等組織15日在屋崙市府門前小川廣場舉行種族平權、反對歧視亞太裔和慶祝亞裔傳統月活動。（東灣台山同鄉會供圖）

東灣台山同鄉會社安隊、服務雇員國際工會（SEIU Local 1021）等組織15日在屋崙(奧克蘭)市府門前小川廣場舉行種族平權、反對歧視亞太裔和慶祝亞裔傳統月活動。

SEIU Local 1021主席布萊恩特（Joseph Bryant）表示，所有人歡聚一堂，是為了慶祝亞太裔社區內美麗的多樣性，同時也是為了確保大家都團結起來，承認各族裔以不同方式做出的所有貢獻，一起努力創造想要創造的世界。「亞太裔以如此重要的方式塑造了這個國家，而我們對此的肯定還遠遠不夠。」

布萊恩特還分享了一個故事。30年前，一位亞裔女性來到美國，口袋只有幾塊錢，在美國舉目無親，雖然有大學學歷，但能找到的工作卻是在漢堡王打工，美國不承認她的過往經驗。但這些困難沒有阻礙這位女性，她努力工作，建立家庭，還在SEIU Local 1021工會做了30多年。她最近退休，有三個美麗的孩子。「她就是我母親，我以她為榮。」

東灣台山同鄉會主席馬作林表示，當天，亞太裔以及其他少數族裔、社區組織都齊聚一地，團結一致，是為了反對種族歧視。美國是一個移民國家，很多居民來自不同文化的世界各地，但都在建設美國。亞太裔很多老前輩，父輩祖輩，來美國已經有上百年的歷史。1869年，第一條橫貫美國大陸鐵路竣工。華人勞工參與其中，貢獻巨大。1941年日本偷襲珍珠港，美國華人也參與了二戰。二戰結束後，回來的亞裔不到1萬人，犧牲頗多。

很多少數族裔為美國創造大量財富，為美國做出的貢獻應該得到尊重。但是，從歷史和現實看，亞太裔和其他少數族裔都受到歧視。「我們絕對不容忍這種歧視。在亞裔受歧視、暴力對待的時刻，同鄉會就成立了社安隊。大家放棄了家務和休息時間，一周七天都在華埠巡邏，目的就是保護市民安全，保護華埠的營商環境。」

台山同鄉會社安隊舞獅慶祝亞裔傳統月。（記者劉先進／攝影）
台山同鄉會社安隊舞獅慶祝亞裔傳統月。（記者劉先進／攝影）

美國 種族歧視 亞裔

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