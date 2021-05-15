聖荷西今夏水、電、垃圾費全漲 將反映在6、7月帳單

聖荷西今夏水、電、垃圾費全漲，聖縣全縣水費將漲9.1%。(圖取自電視截圖)

在未來幾個月內，聖荷西 數十萬居民將可見到他們的水費、電費與垃圾費帳單 漲價。聖荷西市議會本周批准通過，聖荷西潔淨能源(San Jose Clean Energy)客戶電費漲價8%、聖他克拉拉谷水資源局全縣水費漲9.1%。這些漲價內容將出現在6月與7月帳單上。

此外，聖荷西還考慮於今夏提高垃圾費、獨棟屋漲幅為17%、多戶住宅則漲價7%。對於家中有32加侖垃圾筒的居民來說，代表著每月將約增加6.65元垃圾處理費用。聖荷西市議會預計將於下個月、針對新垃圾費用漲幅比例進行投票。

聖荷西市議員斐麗(Pam Foley)日前在市議會表示，見到家用費用漲價相當失望。儘管了解其必要性，但當如此多的公用事業費用價格須全面漲價時，仍感到非常敏感。另一方面，自7月1日開始，聖他克拉拉谷水資源局將提高水費9.1%、平均每名居民每月水費將漲價4.30-4.82元。聖谷水資源局提供聖他克拉拉縣200萬居民飲用水及水災防治，計畫於未來十年內，將每年漲幅維持相同比例。

水費提高將提供水資源局在加州 最糟乾旱時期買水，並完成老舊基礎建設維護與升級，包括計畫在南聖他克拉拉縣靠近帕切可通道(Pacheco Pass)建設319英尺高的水壩與新水庫。由於水資源局向聖縣當地水供應商、如聖荷西水公司(San Jose Water)、聖荷西市政水系統(San Jose Municipal Water System)、Great Oaks 水公司提供用水，這些公司也計畫漲價以彌補水區價格上漲。

同時，聖荷西潔淨能源公司（San Jose Clean Energy）為客戶提供比PG&E更潔淨便宜的能源選擇。根據市議會批准的新電費率表，該公司也將提高8%電費。漲價將於6、７月開始出現在帳單上，約相當於每個一般家庭每月額外增加３至４元。

由於了解聖荷西居民可能因為疫情面臨財務困難，聖荷西清淨能源公司增加一種較便宜的新電力產品，客戶可在希望避免漲價太多情況下使用。這項產品稱為「綠色價值」（Green Value），成本收費與PG&E大致相同，但因為對環境影響較小，一般家庭能源成本每月漲價約0.12元。消費者可隨時註冊便宜新產品。