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紐森宣布總額1000億「重振加州計畫」 包括提供住房

記者陳程威／沙加緬度報導
紐森14日向州議會宣布總額為1000億元「重振加州計畫」的實施詳情。（視訊會議截圖）
紐森14日向州議會宣布總額為1000億元「重振加州計畫」的實施詳情。（視訊會議截圖）

加州州長紐森(Gavin Newsom)14日向州議會提交總額為1000億元的「重振加州計畫」最終版本。這一計畫是自上世紀加州經濟繁榮之後規模最大的政府投資計畫。「重振加州計畫」包括緊急的刺激計畫、為無家可歸者提供住房、支持企業家、培訓工人、投資教育，並提供更多的聯網服務、修復以及更新加州的「傳統」基礎設施，包括修復道路、修復電力供應等。

與拜登一樣，紐森用「這是一代人一次的機會」來形容這次預算提案。紐森表示，這並不是小修小補，而是「歷史性、轉型性」的預算。在面臨著新冠疫情、人口增長趨緩、房價高漲、收入差距擴大、種族矛盾不斷地當下，紐森將這次的「重振加州計畫」稱為讓加州重啟的關鍵。

與拜登的基建計畫一樣，紐森的「重振加州計畫」將是未來的多年的政府計畫，並非傳統意義上的年度計畫。紐森2021-2022財年的預算計畫為2678億元，相比於1月是初步提出時增長約400億元。

紐森在14日向州議會宣布「重振加州計畫」之前，在本周已經分多次就計畫中的各種舉措，進行了大規模宣傳活動。包括創紀錄的120億元提供住房給無家可歸民眾、大幅度增加教育經費、為中小企業進行稅收減免等舉措。

關於紐森的「重振加州計畫」，最大的批評之聲是關於相關資金的可持續性。對此紐森表示，隨著疫情趨緩以及加州的「進步」稅收體系，他預估州府的財政收入在接下來的幾年中將會持續提高。同時針對共和黨人以及一些大企業所批評加州的高賦稅，紐森指出，「問題關鍵在於高賦稅是對哪一個群體而言」。

他表示，加州擁有的進步稅收體系將持續給予加州競爭力。加州擁有的人才技術以及整體環境仍將吸引眾多的企業，同時企業獲得收入後再通過稅收支持加州的各種項目。紐森也澄清：「我對億萬富翁並沒有惡意。」

加州 紐森 預算

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