加州重建計畫 中低收入家庭、公共教育也獲補助

紐森表示，將投資120億元，幫助6萬5000名加州遊民結束流落街頭的生活。(本報檔案照)

紐森 的重建計畫中，第一部分是為加州 民眾與家庭提供新冠疫情的援助，包括將為超過三分之二年收入在7萬5000元以下的加州民眾發放600元的新冠援助。有孩子的家庭（包括無證移民）也將有資格獲得額外的500元援助。

紐森強調，將有超過120億的援助直接發放給加州的中低收入 家庭，同時將為小企業提供總額為62億元的退稅補貼，以及總額外40億元的小企業直接補貼。他還將提供52億的資金，用以全額支付疫情下低收入者拖欠的租金，以及幫助低收入民眾支付接下來數月的房租以及水電費的全額帳單。

關於加州長期存在且因疫情加深的遊民議題，紐森表示，將投資120億元來幫助6萬5000名民眾結束流落街頭的生活。紐森強調已經出台新的問責措施，從而確保地方政府能夠有效使用資金。他指出，這一計畫包括長期性住房解決方案與短期的過渡性住房安置措施相結合。將建設超過4萬6000套長期住房給長期流落在街頭的民眾。同時將提供超過35億元，用以支持存在潛在無家可歸風險民眾的租房。

重建計畫也將大力投資公共教育。根據紐森的計畫，將投入資金提升低收入社區公立學校的教學質量，包括課前與課後輔導等措施。同時承諾將最終普及實現為所有4歲的兒童免費高質量的幼兒教育，並增加10萬個兒童看護時段，用以支持照護人。紐森也宣布，將為370萬在公立學校接受教育的低收入兒童設立大學儲蓄帳戶。

在建立全民寬帶方面，「重振加州計畫」將投資70億元擴大寬帶基礎設施，目標是建立一個覆蓋全州的可負擔網路寬帶計畫。從而改善包括部分偏鄉網路設施不足，並將提供資金給地方政府與原住民部落，用以解決從寬帶到家庭的最後一哩路。

大力投資橋梁交通系統等「傳統定義的」基礎設施方面，紐森將這一建設稱為「面向下一世紀的」基礎設施建設。「重振加州計畫」將投資110億元用以建設與提升加州的道路、橋樑、高速鐵路、港口和公共交通系統，也包括2028年的奧運會的投資建設。

在應對氣候變化方面，紐森宣布將投入20億用以山火季節的緊急災害應對。同時將投入32億，用以支持實現零碳排放汽車的目標。此外還將投入13億元用以應對氣候變暖、海平面上升、以及加速清理被污染的土地。紐森宣布還將投入資金建設更加清潔與可靠的電力供應。