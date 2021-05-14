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12-15歲接種疫苗 聖他克拉拉縣跟進

記者陳程威／聖荷西報導
柯迪呼籲12-15歲的青少年進行疫苗接種。（記者陳程威/攝影）
柯迪呼籲12-15歲的青少年進行疫苗接種。（記者陳程威/攝影）

聯邦疾病防治中心(CDC)12日批准12歲至15歲少年可接種輝瑞疫苗。聖他克拉拉縣衛生部門日昨晚間宣布，將即刻開放12-15歲青少年接種新冠疫苗。

聖縣衛生部門表示，輝瑞疫苗針對12-15歲青少年疫苗的安全性以及有效性，已經經過了CDC的審核，青少年與家長可以完全放心。聖縣衛生系統的所有疫苗接種站以及社區的一般疫苗接種中心，都將接受青少年疫苗預約與接種。

截至13日下午3時，聖他克拉拉縣已有接近119萬民眾接種了至少一劑新冠疫苗，同時有超過80萬民眾已經完成了疫苗接種。在這之中，聖縣16、17歲青少年接種率僅四成。在聖縣，12至17歲的青少年接種疫苗之前必須要提供父母或法定監護人簽署的知情同意書。

聖縣公共衛生主任柯迪(Sara Cody)對此表示歡迎，並且呼籲青少年能夠積極接種疫苗。她說，接種疫苗對於快速回歸正常生活，安全返回地參與更多活動十分有必要。

由於12歲至17歲的青少年接種疫苗需要父母或者其法定監護人的知情同意書，父母或成年人對於疫苗的態度就顯得尤為關鍵。根據凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）於4月發布的最新民調顯示，僅有約3成的父母表示會馬上在青少年疫苗核准之後為孩子接種疫苗，也有約26%的父母對此表示觀望。

此外在不少華人群體中，對於疫苗接種持有觀望態度的民眾也不少。桑尼維爾的文女士表示，目前仍然希望能夠等待一陣子再給孩子接種。「最近由於居家學習，孩子外出的機會不是很多。

同時由於對於疫苗能否抵抗變種病毒存在擔憂，也降低了不少父母為孩子進行疫苗接種的積極性。但仍有多數華人表示，希望能夠在孩子重新返回學校進行面對面學習前對孩子進行疫苗接種。

疫苗 華人 輝瑞

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