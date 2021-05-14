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罷免解危？757億元盈餘 紐森的及時雨

編譯組／沙加緬度13日電

加州州長紐森（Gavin Newsom）來說，天上掉下來最好的禮物，莫過於加州獲得的意外之財 — 757億元盈餘。

舊金山紀事報（Chronicle）表示，在罷免紐森運動收集到足夠簽名可以在11月舉行州長選舉，和高調競爭者紛紛出籠角逐州長寶座的此時，這筆創紀錄的龐大盈餘來得正是時候。

藉著這個天上掉下來的禮物，紐森本周在加州各地高調宣布各項預算計畫，包括提供民眾600元紓困金、解決遊民問題、全面改變教育體系等。不像過去的州長一次性公布所有計畫，紐森選擇「每日一計畫」。

批評者稱，紐森的宣傳之旅是利用加州滿溢的金庫來保證他的政治前途。但支持者表示，這是合法凸顯紐森在多重危機中展現的領導能力。

無論如何，毫無疑問，這筆意外資金提供了紐森政治競選活動無法買到的舞台，大大提高了他的曝光率，向票源豐富的地區說明他會如何解決加州最棘手的問題。

蘇諾瑪州大（Sonoma State University）政治學家馬科恩（David McCuan）說：「加州龐大的盈餘對紐森而言，比天賜甘露還要珍貴。對一個在疫情中飽受罷免危機困擾的州長來說，是最好的消息。」

柏克萊加大政府研究院（Institute of Governmental Studies）進行的民調發現，加州目前有36%的選民支持罷免紐森，49%反對，反映出罷免紐森的動力難以再向上提升。

柏克萊加大政府研究院的民調數據顯示，儘管紐森目前的選民支持度為52%，比去年9月大跌12%，但從今年1月至今，反對罷免紐森的選民比例已提高4%，加州可觀的盈餘也有助鞏固選民對他的支持。

紐森10日開始進行他的預算宣傳之旅，首日先透露加州今年預計會有757億元盈餘，其中380億元為「任意盈餘」（discretionary surplus），即加州領導人可以自行決定如何使用的資金。紐森的預算計畫已獲得加州立法會同意。

紐森 加州 柏克萊加大

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