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搶救加州小企業 紐森提40億援助 企業減稅62億

記者陳程威／沙加緬度報導
政治學家表示，加州的龐大盈餘對紐森來說，比天賜甘露更珍貴。（美聯社）
政治學家表示，加州的龐大盈餘對紐森來說，比天賜甘露更珍貴。（美聯社）

加州州長紐森(Gavin Newsom)13日在加州商會（California Chamber of Commerce）主辦的活動中表示，將為受疫情影響最嚴重的加州小企業提供40億元援助的計畫，作為紐森1000億元的「重振加州計畫」（California Comeback Plan）的一部分。此外，紐森表示，還將為那些受疫情影響最嚴重的企業減稅62億元，稱這是歷史上各州減稅幅度最大的一次。

紐森表示，在過去一年的疫情之中，加州的小企業經受到前所未有的挑戰。為了應對這一歷史性危機，必須要提供「歷史性」的投資，從而為企業提供相關支持，並且推動加州經濟的復甦。

根據3月份由Yelp發布數據，自去年以來僅在加州，就有超過4萬家餐廳關閉。由於針對亞裔的仇恨以及排外情緒的發酵，中餐館和其他亞洲餐館在疫情之中受到的衝擊遠高於非亞洲餐館。根據Wompy的據，全美有超過一半的中餐館因新冠疫情而關門。

紐森指出，此次針對小企業的62億元減稅，將會幫助到小企業主用以支付員工薪水。同時也將為餐館重新開放提供資金。他表示，還將有1.47億元將用於加州現有的工資稅抵免，將會為疫情間留住現有員工，或雇用新員工的小企業主提供每位員工1000元，高達10萬的稅收抵免。

州長辦公室表示，此前第一輪與第二輪的相關援助中，有88.3%用以支持少數族裔88.3%用於少數族裔、女性、退伍軍人以及位於中低收入地區的小企業。已有超過20萬的小型企業或組織獲得超過47億元的補助。

除了州長的最新針對小企業的援助計劃外，加州的小企業還可以從由聯邦政府資助的「小企業信貸計畫」（State Small Business Credit Initiative ，簡稱SSBCI）中申請總額為8.95億元的援助。加州的旅遊業也可以申請9500萬元的援助資金。

由於今年加州破紀錄的財政盈餘，州府本周早間就已經推出了包括新一輪的針對低收入人群發放600元新一輪刺激計畫，同時也將提供關於住房以及水電等居住補貼。此外，12日州長也宣布，將在未來五年投入120億用以的解決加州的無家可歸議題、投入145億用以加州的教育投資，包括免費的學前教育等。

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