FBI：優先打擊仇亞犯罪 鼓勵屋崙華埠報案

聯邦調查局舊金山分局主管費爾表示，聯調局將針對亞裔的仇恨犯罪作為最高優先事項之一，將加緊和地方警局、聯邦和地方檢察官密切合作，尋找最佳的行動計畫起訴嫌疑人。（記者劉先進 ／攝影）

聯邦調查局（FBI）舊金山分局主管費爾(Craig Fair)、屋崙華埠 商會主席陳錫澎，以及華埠義工巡邏隊，13日在聯合記者會上表示，聯調局將針對亞裔的仇恨犯罪 作為最高優先事項之一，將加緊和地方警局、聯邦和地方檢察官密切合作，尋找最佳的行動計畫起訴嫌疑人。在聯邦層面起訴，仇恨犯罪嫌疑人可能面臨10年以上監禁。他鼓勵民眾踴躍報案，不要擔心移民身分。

華埠辦活動 聯調局首次

陳錫澎表示，這是聯調局首次來屋崙華埠社區舉行活動，意義重大。目前，不少華人或者亞裔被仇恨暴力犯罪襲擊，但因為怕事等原因，不敢站出來報案。實際上，致電911報案後，相關報案資料，聯調局會共享審查，尋找合適的起訴策略。聯調局發聲強調打擊仇恨犯罪，傳遞的訊息至關重要，「相當於告訴華人和亞裔，不要怕，勇敢站出來報告犯罪，聯調局能接手調查。聯邦檢察官也會起訴。而且聯邦層面的法規和加州、縣級不同，懲罰更嚴重，能有效打擊仇亞犯罪，震懾不法之徒。」

華埠商會主席陳錫澎說，聯邦層面打擊仇恨犯罪的懲罰更嚴重，能有效震懾不法之徒。（記者劉先進 ／攝影）

陳錫澎此前被25歲的嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey）從背後襲擊頭部，拉姆齊被指控仇恨犯罪等罪名，是屋崙華埠首例。（阿拉米達縣警供圖）

陳錫澎此前被25歲的嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey）從背後襲擊頭部。拉姆齊被指控仇恨犯罪等罪名，是屋崙華埠首例。陳錫澎表示，聯調局也正在調閱相關資料，探討是否有新的起訴策略。

調查仇恨犯罪 兩大挑戰

費爾說，仇恨和種族主義行為在美國沒有立足之地。聯調局是負責調查違反聯邦民權法規的主要聯邦機構。「仇恨犯罪是最高優先事項之一，我們正在加緊努力，以打擊這一威脅。」

費爾說，在調查仇恨犯罪方面，面臨獨特挑戰。首先，向執法部門報告的仇恨犯罪明顯不足。有些人害怕站出來。他們可能對執法部門有恐懼或不信任，由於他們的移民身分而產生恐懼，或者害怕攻擊者的報復。「我們理解這點。但是，如果人們太害怕出面，執法部門就無法調查犯罪。我向你保證，我們的首要目標是保護受害者，無論他們的移民身分或來自哪個原籍國。」市民可致電415-553-7400舉報仇恨犯罪。

費爾分析，另一挑戰是，聯邦層面仇恨犯罪在法庭上很難起訴。執法部門可能需要有基本犯罪的證據，無論是攻擊、縱火，甚至是謀殺。然而，仇恨犯罪是唯一的、執法部門必須在法庭上證明其動機的罪行。為指控聯邦仇恨犯罪，須證明犯罪者是故意的，而且是帶著偏見的行為。這可能是難以證明。因此，證人站出來向執法部門講述發生的事情非常關鍵。社區成員相互支持也很有幫助，並鼓勵人們在成為犯罪受害者時站出來。

聯邦起訴可判10年以上

費爾說，這些挑戰並不能阻止聯調局積極徹底地調查仇恨犯罪。該局與當地執法部門，如屋崙警察局，以及聯邦和地方檢察官密切合作。無論暴力犯罪者最終是在當地還是在聯邦法院被起訴，都會共同尋找最佳的行動計畫。聯調局特工與屋崙警局調查員和灣區的其他警局有著良好的工作關係。會定期分享關於報告的仇恨犯罪的資訊，並合作調查。當有仇恨事件發生時，當地的執法部門，如屋崙警員會查看事實，再交給地檢官決定是否以違反本地犯規的罪名起訴。聯調局特工也會查看案件，與聯邦檢察官交談，查看是否有任何違反聯邦仇恨犯罪法規的要素使用，決定在聯邦層面起訴。雙方互相交流，最終做出指控，決定以違反州法或聯邦法起訴，或兼而有之。

費爾表示，一般來說，加州地方檢察官起訴涉及仇恨犯罪時，通常嫌疑人犯下基礎罪行，如襲擊、縱火或損壞財產，地檢官可以加重指控仇恨犯罪。但有些時候，嫌疑人犯下基礎罪行，卻不能加控仇恨犯罪。而聯邦層級有眾多仇恨犯罪法規，司法部只要證明基於偏見的犯罪存在，就可依據法規起訴。若被聯邦定為仇恨犯罪，嫌疑人可被判刑10年以上。有些案件的懲罰，甚至遠超10年。

阿拉米達縣警提醒，民眾碰到案件，第一時間還是致電911報告，但也同時可致電聯調局舉報。