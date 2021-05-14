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舊金山市府腐敗案 華裔商人黃永樂賠付177萬

記者李晗 / 舊金山報導
黃永樂出席2018年華埠花車巡遊活動。（本報檔案照片）
黃永樂出席2018年華埠花車巡遊活動。（本報檔案照片）

舊金山市政府腐敗案又有新進展。已經認罪、等候判刑的華裔商人黃永樂（Walter Wong），將會賠付舊金山市府約177萬元的款項。

黃永樂曾是中華總商會的成員，活躍於舊金山華埠社區和政界。他除了承接市政府合同之外，也是幫助其他合同項目的「許可審批加快人」（permit expediter），在政界人脈廣闊。

去年舊金山市府腐敗案醜聞爆出，聯邦司法部對多位舊金山官員、商界人士提起腐敗指控，黃永樂正是其中之一，也是案中的核心人物。多位曾經的舊金山高官，都因為捲入腐敗案黯然落馬，包括市行政官娜奧米凱利（Naomi Kelly）和水利局長哈林凱利（Harlan Kelly）夫婦、工務局長諾魯（Mohammed Nuru）、樓宇局長許子湯等。

年過七旬的黃永樂，在去年6月時突然認罪，也同意作為污點證人指證其他涉嫌腐敗的人士，換取輕判。目前黃永樂仍然在等候判刑。去年腐敗案風波中，黃永樂提供大量證據顯示自己曾經為高官凱利夫婦支付香港旅遊的費用，直接導致凱利夫婦雙雙下台。

本次賠付市府177萬元，是屬於黃永樂與舊金山市縣一級政府的「和解」（settlement），免遭市府律師的起訴。但是黃永樂面對聯邦司法部的起訴、認罪、判刑等未受影響。177萬元中包含145萬曾經他作為合同方獲得的市政府的合同款項，以及32萬元的罰款。據悉145萬元的合同主要是一些街頭LED照明燈和遊民收容建案項目。此外，黃永樂的公司五年之內也不能夠再獲得市府的合同。

市府律師夏雷拉（Dennis Herrera）在一份聲明中說，經過15個月的調查，已經根除了許多「局級官員」的「徇私枉法」（favoritism and self-dealing），強調舊金山不會容忍腐敗。夏雷拉已經獲得市長任命，將出任水利局長。

另外，英文媒體Mission Local也披露出驚人的細節，顯示黃永樂與許子湯的「關係匪淺」。

Mission Local引述樓宇局內的消息源指出，黃永樂直接擁有樓宇局大樓的鑰匙，同時他可以自己走到櫃檯後面為自己的文件蓋章。同時廣州富力在舊金山的555 Fulton建案，樓宇局內的消息源也說許子湯「踩在他人肩膀上」強迫該案加快完成。

華裔商人黃永樂是金山市府腐敗案的核心人物。（本報檔案照片）
華裔商人黃永樂是金山市府腐敗案的核心人物。（本報檔案照片）

舊金山 司法部 華埠

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