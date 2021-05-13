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屋崙市長、議員籌得10萬元 華埠將增設攝像頭

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠市預算座談會上，民眾紛紛發言。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠市預算座談會上，民眾紛紛發言。（記者劉先進／攝影）

屋崙2021到2023財年的總預算預計為38.5億。市第二區議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）12日在華埠林肯休閒公園舉行市預算座談會。與會多位市民表示，希望增加警員巡邏，保護公共安全，並投資建設更多可負擔房，緩解住房危機。此外，還應投資華埠小商業，振興華埠經濟，促進疫情後經濟重開。

現場分為粵語、國語、英文和西文等多個小組討論預算該如何使用。公共安全議題被與會者多次提及。華埠居民陳女士表示，因為擔心安全，老人不敢坐車，也不敢出門消費。所以希望增強巡邏警員。同時，也希望部分資金能進入社區機構，有義工出來幫忙。屋崙可以設置見義勇為基金，鼓勵民眾保護其他人。「這個鼓勵見義勇為，不是說鼓動市民與匪徒搏鬥，而是希望大家碰到犯罪，能稍微阻止，比如呼喊一聲，或者快速報警。」

還有市民提及，可負擔房屋總是太少，有低收入申請者排隊等候時間過長，希望多一點可負擔房。

市第二區議員勵琪12日在華埠林肯休閒公園舉行市預算座談會。（記者劉先進／攝影）
市第二區議員勵琪12日在華埠林肯休閒公園舉行市預算座談會。（記者劉先進／攝影）

勵琪表示，保護社區安全要多方面著手。除了安排講中文的巡警，還要啟動社區大使計畫。另外，市長薛麗比和她都希望在華埠安裝更多攝像頭，目前已籌集10萬安裝。此前市議會考慮撥款7萬5000元安裝攝像頭（注：屋崙市隱私委員會反對撥款，計畫流產）。她將和華埠商會合作，確保這筆錢用於增強華埠路燈照明，幫助遭遇暴力打砸的商家維修。此外，還要投資林肯公園類似的公共設施。公共場所舉辦的活動越多，人流越旺，越能聚集華埠人氣，讓商家晚一點打烊，顧客也能消費，反過來增強公共安全。

她說，屋崙也獲得了一些聯邦和州政府資金，用於投資小企業。同時擴大彈性街道計畫，允許企業在人行道或街道上經營。 對於可負擔房建設方面，她也希望屋崙能籌資足夠租金保護現有的可負擔房，尤其考慮到一大部分現有住房包含25個以上的單元。如果屋崙能夠使用資金來購買這些建築，使房屋能永久負擔得起，這意味著租戶不用搬走、背井離鄉。

勵琪說，屋崙七個區將在接下來數周舉行市政廳大會，收集民眾意見。市議會將在26日審查市長提交的預算。各個市議員將提出預算修正意見。6月30日前，市議會必須通過收支平衡的預算案。

市第二區議員勵琪12日在華埠林肯休閒公園舉行市預算座談會。（記者劉先進／攝影）
市第二區議員勵琪12日在華埠林肯休閒公園舉行市預算座談會。（記者劉先進／攝影）

華埠 屋崙 預算

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