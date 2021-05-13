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對抗仇恨 加州亞太黨團要求政府撥2億預算

記者李晗╱舊金山報導
加州議會的亞太裔黨團要求2億撥款，抗擊亞太裔仇恨、歧視。左起丁右立、羅達倫、潘君達。（視頻截圖）
加州議會的亞太裔黨團要求2億撥款，抗擊亞太裔仇恨、歧視。左起丁右立、羅達倫、潘君達。（視頻截圖）

在當下亞太裔頻頻遭受攻擊的情形之下，加州議會的亞太裔立法黨團（APILC）正式提出，要求州政府撥出2億元的預算，來抗擊歧視仇恨。

5月12日，加州眾議會的預算委員會主席、加州眾議員丁右立，以及亞太立法黨團的主席、加州參議員潘君達，黨團副主席、加州眾議員羅達倫共同召開記者會，闡述這個2億元預算的背景和細節。

丁右立表示，這是2億的預算，立法黨團前所未有的請求。他指出，因為現在亞太裔頻頻遭遇攻擊和仇恨事件，必須要做出應對。他也呼籲參眾兩會的議員同事、州長紐森（Gavin Newsom）能夠支持這個請求。

具體而言，2億的預算的使用計畫也包括短期和長期兩方面。短期方面，1億1000萬元用作受害人的服務、預防犯罪，這裡面就包含有對於受害人的補貼，心理輔導，以及對於社區機構的撥款；1000萬元用作全加州的仇恨案件熱線電話；2000萬元來幫助各個少數族裔社區（華埠、日本城、韓國城、小馬尼拉菲律賓社區等）發展經濟和文化事業；2000萬元將投資於學校教育。

長期計畫包括3000萬元用於長遠的社區公平、公義項目的發展，包括資助自主報案平台「Stop AAPI Hate」；成立翻譯團隊，減少語言障礙等；成立關注族裔平等的小組委員會等。此外還有1000萬元將會用作行政支出和少數族裔媒體的宣傳。

黨團主席潘君達說，對於亞裔社區的投入應該更多。像是學術、數據的研究上，他指出自己以前在加州大學（UC）供職，很多時候對於族裔的研究中，亞裔都是被歸類為「其他」。因此他覺得需要有更多的數據，才能更好地知道亞裔社區的需求。

副主席羅達倫也表示，這個計畫和撥款請求只是幫助亞裔社區的多方面計畫中的其中一方面。他指出，必須要讓社會聽到亞裔社區的聲音，所以自己要響亮、清晰地發聲。

目前整體計畫還在初步階段。丁右立和潘君達均表示已經和眾議會、參議會的代表溝通商量過這個計畫。州長辦公室則尚未有明確表態。

加州大學 亞裔 預算

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