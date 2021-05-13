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1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

加州突破性病例3620人 150人住院20死

編譯組╱綜合12日電
加州衛生廳公布首份突破性病例住院和死亡報告。（美聯社）
加州衛生廳公布首份突破性病例住院和死亡報告。（美聯社）

公共衛生官員12日表示，自今年1月1日到5月5日，加州出現了3620個突破性新冠確診病例（breakthrough case，完成疫苗接種兩周後仍染疫者），其中至少有150人住院，至少有20人死亡。但官員強調，在這些突破性病例中，他們不確定有多少人是因為新冠肺炎住院或死亡。

官員表示，部分突破性病例是因為其他健康問題住院後才被檢測出感染病毒，所以，不一定是新冠病毒造成他們出現嚴重病情，死亡者的死因也可能與新冠病毒無關。

這份報告是加州衛生廳第一份關於完成疫苗接種者住院和死亡的報告。官員表示，他們正在研究，未來是否也能像在公共告示欄上公布整體病例、住院、死亡人數一樣，快速提供突破性病例數據。

數據顯示，截至5月5日，加州有約1350萬名居民完成疫苗接種，大約每4000人中會出現一個突破性病例。這3620個突破性病例占加州同期新增140萬個病例的0.25%，20個死亡病例占同期死亡人數3萬5677人的0.06%。

舊金山格列史東研究院（Gladstone Institutes）傳染病學家格林（Warner Greene）說：「這份報告讓我們了解，疫苗確實有效。如果接種了疫苗，死亡機率就會變得很小。」

在加州4月21日首次通報1379個突破性病例後，加州突破性病例數目出現明顯增長。不過，突破性病例大幅增加不代表他們都是在這兩、三周內感染的，部分病例可能早在4月21日之前就已感染，只是在最近完成疫苗接種後才被檢測出來。

美國疾病防治中心（CDC）公布的數據顯示，截至4月26日，美國共出現9245個突破性病例，其中四分之一沒有出現任何症狀，835個病例需要住院，但29%的病例住院原因與新冠肺炎無關。

公衛專家表示，新冠疫苗在預防出現重症和死亡上的有效率幾近100%，因此，觀察完成疫苗接種者的住院和死亡病例變得非常重要，因為預防完成接種者感染病毒是重開經濟和重回疫前生活的關鍵。

疫苗 加州 美國

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