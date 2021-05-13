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狂男坐無人駕駛Tesla後座招搖過橋 民眾檢舉…次日被捕

編譯組╱灣區12日電
25歲男子夏爾瑪因坐在無人駕駛Tesla汽車後座過海灣大橋，日前被捕。(圖取自YouTube)
25歲男子夏爾瑪因坐在無人駕駛Tesla汽車後座過海灣大橋，日前被捕。(圖取自YouTube)

現年25歲男子夏爾瑪(Param Sharma)11日被捕，罪名是魯莽駕車及違抗治安人員。他於10日晚間坐在無人駕駛的電力車特斯拉(Tesla)汽車後座上，穿越海灣大橋，此舉將他人置於危險之中。事情被發現後，有人致電加州高速公路警察報案，他於隔日被捕。

夏爾瑪將自認為是無人駕駛的特斯拉特技，發布在自己YouTube與Instagram帳戶內容，希望吸引各方注意。據了解，他是阿拉莫高中校友，之前在學校也發生過其他瘋狂行為。一名匿名同學透露，夏爾瑪需要受到眾所關注，並在某種程度上變得危險或令人無法接受，好讓他在校園受到注意，卻導致學校管理相當棘手。過去他也曾因一次危險駕駛行為被逮捕。

一則看起來可能是夏爾瑪Instagram帳戶的自我介紹表示：「我是一個金領、你是藍領，同為25歲，疫情讓我比以前更有錢。」(I'm a gold collar u a blue collar 25 left the pandemic richer than ever before.)字裡行間充滿對藍領勞工的嘲諷，還有藍寶堅尼等高級車以及數疊現金照片出現在內容中。他在線上呈現內容充滿誇張，還說自己只用充滿氣泡水的馬桶、還有圖示他嘴含現金。據說他擁有6支iPhone

夏爾瑪曾於2014年18歲時，因涉及一起iPhone案件被捕，並被送入監獄精神病房。他當時的律師透露，另一名囚犯企圖殺他。

不過，除了令人覺得討厭與荒唐外，截至目前為止，夏爾瑪的荒誕行為並沒有真正傷害任何人，除了有1%影藝界名人成為他嘲諷對象之外。他似乎渴望獲得更多社交媒體關注者。

夏爾瑪現有的新社交媒體帳號關注者人數已大幅減少、僅有超過5000人。在前一帳戶被撤銷前，關注者人數曾達40萬人。據稱，因為他的個人社交平台上有大量假粉絲，Instagram取消了他的帳號。

目前尚不清楚，夏爾瑪坐在無人駕駛的特斯拉車後座的瘋狂行為，將面臨何種懲罰。阿拉米達縣地方檢察官辦公室並未立即回覆媒體相關提問。然而，他的一名同學認為，雖不希望看到任何人不好過，但夏爾瑪卻是那位你看到他入獄、卻不會感到驚訝的人。

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