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塞拉山脈融雪稀少 加州乾旱加劇

編譯組／綜合11日電
塞拉山脈今年的積雪量幾為零，增加了加州乾旱和火災的擔憂。(加州政府官網)
塞拉山脈今年的積雪量幾為零，增加了加州乾旱和火災的擔憂。(加州政府官網)

塞拉內華達山脈的積雪作為加州城市和農場的重要水源，今年已經減少到幾乎為零，使加州日益惡化的乾旱狀況更加嚴重。

11日來自州水資源部的最新數據顯示，加州當天的積雪量僅為正常值的6%，為4月1日的正常平均值的4%。這一天通常是加州積雪最深的時候，也是雪水當量最高的時候。

這項數據與一周前，5月4日記錄的正常值的15%相比，下降幅度令人擔憂。與4月1日記錄的正常值的59%相比，下降幅度更令人震驚。

「我們今年的融雪徑流已經結束了」，加州公共政策研究所水政策中心的高級研究員蒙特（Jeffrey Mount）說，「但與正常和潮濕的年份相比，則只是涓涓細流。」

蒙特解釋說，當溫度較高、天空晴朗時，厚厚的雪堆 「就像一個絕緣的毯子，融化的速度較慢。薄的雪堆可以相應更快融化」。

今年的問題更加嚴重，許多水分被吸入乾燥的土壤並蒸發到大氣中，而不是變成流入該州水庫的徑流。

在兩黨民選官員的敦促下，州長紐森（Gavin Newsom）10宣布加州58個縣中的39個縣進入旱災緊急狀態。在灣區，阿拉米達、康曲柯士達、納巴和蘇拉諾縣現在也被包括在公告中。

積雪提供了多達三分之一的加州農業和住宅用水供應。灣區大部分地區的水來自塞拉山脈的融雪，儲存在優勝美地國家公園的Hetch Hetchy水庫，以及沙加緬度-聖荷昆三角洲和俄羅斯河及莫克倫河系統。

加州 灣區 紐森

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