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半價促銷 捷運吸引乘客回流 不適用紙質車票

編譯組／灣區11日電
區捷運BART公司為吸引乘客回來的最新舉措：半價票。(取自推特)
區捷運BART公司為吸引乘客回來的最新舉措：半價票。(取自推特)

如果不斷惡化的交通狀況，還不足以讓你重新選擇灣區捷運BART，那麽或許票價對折能成事。

BART本周宣布的一項促銷活動正基於此想法：乘客在9月份刷Clipper卡時將獲得半價票。不過這不適用於紙質車票，因為該機構正在逐步將其淘汰。

票價打對折將與BART的另一計畫相呼應，將恢復大部分因應付疫情而實施的服務削減。從8月30日開始，BART將再次在一天的大部分時間裡每15分鐘發一次車，目前是每半小時一次，並在午夜時分，而不是晚上9時結束服務。周一至周六均如此。

在此之前，BART還將在6月開始增加列車服務。該局工作人員還提議推遲原定於1月生效的漲價計畫。

如果捷運董事會批準了其下一財政年度的擬議預算，這些計畫就會生效，儘管BART的一位女發言人說，半價促銷不需要董事會批準。

BART和其他公共交通機構之所以能在過去一年中躲過一場財政危機，要歸功於聯邦救濟計畫。這項計畫彌補了他們在大部分乘客不再乘坐公共汽車、火車和渡輪時損失的票價收入。

現在，這些系統需要在疫情減弱時吸引他們的乘客回來，也因此有了促銷活動。然而，從擴大了的遠程工作，到人們對共享交通空間揮之不去的焦慮，一系列因素都可能使這一過程持續多年。

最近幾周，隨著工作場所和企業的重新開放，灣區各地低染疫數的穩定保持，以及疫苗的廣泛供應，越來越多的乘客已在返回BART。

上周五是BART自2020年3月以來運營最好的一天，那天捷運以6萬5628名乘客，超過每天平均6萬3000人次。

然而，與疫情之前該系統每天能運送40多萬乘客相比，復甦還有很長的路要走。BART預計，一年後的乘客量將是疫情前水平的一半左右。

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