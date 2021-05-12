亞裔遇襲案持續 博徹思高調檢控

博徹思近期高調參與檢控，出席法庭聆訊。（視頻截圖）

舊金山亞裔 遇襲的案件持續發生，一直未有停歇的跡象。地檢長博徹思（Chesa Boudin）此前頻遭質疑，被指在檢控嫌犯工作上過於「寬容」。但他近期高調參與檢控工作，並且以仇恨犯罪（Hate crime）的罪名起訴了其中一個案子的嫌犯。

5月11日周二，博徹思在每周一次的華文媒體圓桌會議上表示，上周對於亞裔社區而言是艱難時刻，尤其是發生了震驚全城的華裔 婆婆被捅傷的事件，他斥責嫌犯的行為「令人髮指」（horrific）。博徹思也對近期發生的要案大案提供最新的法庭、起訴進展。

上周兩名華裔婦人在舊金山市中心等公交車時，被嫌犯用刀捅傷，整個過程被監控攝像拍下。54歲的嫌犯湯普森（Patrick Thompson）目前仍然在收押中。博徹思在上周五和本周一時也親自代表檢方出庭，要求法庭繼續收押湯普森。辯方否認襲擊、企圖謀殺等控罪，法庭料將會在本周對於是否羈押嫌犯做出最終決定。

因為是光天化日之下的砍人，且嫌犯湯普森也有犯罪前科，因此公眾對於犯人的精神健康狀態及治療情形十分關注。博徹思表示，使用精神健康的理由作為辯護依據是辯方常用的手法，有時候也的確會在庭審中成功為嫌犯辯護。博徹思籍機呼籲加大對心理健康治療項目的投入等。

但對於另外一宗亞裔遭襲擊的案件，博徹思通過社交媒體高調宣布將起訴嫌犯哈蒙德（Sidney Hammond）仇恨罪名。案中的亞裔父親推著嬰孩推車在舊金山米慎灣（Mission Bay）被襲擊，案件一開始被認為只是隨機襲擊。但是檢方後來發現，嫌犯曾經涉及多起襲擊亞裔的案件，除了在米慎灣之外，還有一宗在田德隆，以及其他城市。

博徹思認為，這似乎已形成了一個「模式」（Pattern），也就是嫌犯專找亞裔襲擊的模式。但是仇恨犯罪罪名是否最終能夠成立並進入庭審，仍然需要法庭方面的裁定。

此外，深夜在舊金山灣景區被砍傷的華裔郵政職員李智靈的案件，也還在初步聆訊中，嫌犯西姆斯（Clarence Sims）被起訴多項暴力罪名。早前被監控攝像拍下的華埠六福珠寶的搶劫案，警方尚未抓到人。舊金山謝婆婆遇襲還擊的案件，嫌犯傑金斯（Steven Jenkins）的羈押問題仍然等待法官的最後決定。