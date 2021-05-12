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慶祝亞太裔傳統月／百歲人瑞周永昌 獲布里德表彰

記者李晗 / 舊金山報導
周永昌慶祝100歲生日。（市長辦提供）
周永昌慶祝100歲生日。（市長辦提供）

時值亞太裔傳統文化月，100歲的華裔人瑞周永昌（James W. Chow）也獲得舊金山市長布里德（London Breed）的特別表彰。

周永昌曾活躍於舊金山社區，擔任過不少僑社的職位，也曾經在華埠經營過不少小商業。他的兒子周堅強（Chris Chow）是灣區首位華裔的主流電視新聞出鏡記者。

周永昌在1921年5月12日生於南灣聖荷西，也就是在今天（5月12日）他將度過100歲的生日。布里德也特別頒布政府公告，將2021年5月12日設定為舊金山市的「周永昌日」。

1921年出生之後沒多久，因為當時美國的排華氛圍，周永昌的父母就把他送回中國。直到13歲，他才回到美國。雖然周永昌是美國出生的「ABC」，但是當時因為排華法案，華人入境美國都要被嚴加篩查，周永昌也曾經在天使島移民站被關押審問。最終他在父親和親人的證明之下，得以證實了自己的美國人身分，才入境美國。

當時，美國正處在大蕭條之中，為了就業和生計，周永昌學習了多種技能，存錢，辛勤工作。周永昌在二戰期間參軍，在海軍部門供職。之後也認識了妻子Arleen，並且成立家庭，有了三個小孩。

華埠和華裔社區內，遍布了周永昌的足跡。他在華埠內經營過多個小商業，有食物超市和洗衣房等。他也擔任過五任的至德三德公所的英文秘書，以及擔任中華中學校校友會的董事主席超過20年時間。

布里德在公文中說，周永昌的人生經歷告訴了我們對生活的熱情，謙遜，和堅韌，布里德形容他是「舊金山不可取代的一部分」。布里德在公文中祝福周老先生生日快樂，稱讚他對於舊金山的持續的貢獻，以及他每天都在散播快樂。

周永昌1942年的照片。（市長辦提供）
周永昌1942年的照片。（市長辦提供）

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