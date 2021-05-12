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金山公車上被非裔男掌摑 華女鼻青流血

記者李晗 / 舊金山報導
陳女士嘴唇破裂。（受訪者提供）
陳女士嘴唇破裂。（受訪者提供）

一名華裔女性在舊金山搭乘公交車時遭遇襲擊，被重重打頭之後受傷，鼻青流血。

中年的陳女士從事的家居護理（IHSS）的工作。5月9日（周日）早上8時55分左右，她在市中心一帶搭乘38路公交車，準備前往列治文區。當時她上車之後，坐在了車廂較中間的位置。

她說，上車沒多久，一個坐在附近的非裔男性突然走過來，「無緣無故」的用力掌摑她，讓她的頭部直接撞到座位。她隨後跑去司機處求救，嫌犯還靠近她，這時司機就打開司機座位的擋板，讓嫌犯不得靠近，隨後嫌犯下車離開。

案發之後，司機和陳女士都有報警。據她提供的照片顯示，當時中央分局有警察到場調查。現場也有救護車到場急救，但她當時並沒有去急診。

陳女士在事件中受傷，嘴巴內部流血、鼻樑瘀青外，頭部也腫脹，頸部也疼痛，「渾身不舒服」。5月11日下午記者致電她的時候，她也正在舊金山總醫院等待腦部CT掃描照片。

她說，自己來美國這些年，現在越來越亂。而且令她心寒的是，案件發生的時候車上沒人幫她。她在26台的報導中說，案發後車輛停在路邊，當時竟然有乘客要求繼續開車，因為趕著上班。

近期針對亞裔的暴力案件持續發生，除了陳女士，另外也發生了一宗涉及亞裔在公交車上遭遇襲擊的案件。案發同樣是在周日，中午12時30分，警方接報在O’Farrell和Van Ness街有襲擊案。警方的報告中稱一名65歲的亞裔男子與一名29歲的非裔男子發生口角之後，非裔男子襲擊了亞裔男子。

遇襲之後，陳女士鼻樑處淤青。（受訪者提供）
遇襲之後，陳女士鼻樑處淤青。（受訪者提供）

綜合各方報導，警方在公交車上找到了亞裔受害男子，他隨後被送院，沒有生命危險。也有媒體報導該名亞裔男子是55歲，但是警方報告中顯示是65歲。在周二的地檢長圓桌論壇上，地檢長博徹思（Chesa Boudin）透露受害人的姓名，即一名黃姓或者王姓的華人。

陳女士的遇襲案件目前尚未有太多進展。黃姓或者王姓的華人遇襲案件則已經抓捕了29歲的嫌犯史密斯（Andre Smith）。

案發在38路公交車上。（受訪者提供）
案發在38路公交車上。（受訪者提供）

亞裔 非裔 舊金山

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