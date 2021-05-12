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舊金山東灣亞裔80歲老翁被搶 遭推倒搧耳光

記者劉先進／聖利安住報導
80歲亞裔老人被推倒在地搶劫，劫匪還猛搧耳光。（視頻截圖）
80歲亞裔老人被推倒在地搶劫，劫匪還猛搧耳光。（視頻截圖）

東灣針對亞裔的暴力案件再次出現。聖利安住（San Leandro）一名80歲的亞裔老人，8日被兩名青年搶劫推倒在地，搶劫者還大力搧老人耳光。老人躺在地上呼喊救命，疑似另一同夥坐在車上發出尖銳的笑聲。老人受輕傷，手表被搶走。事發過程被附近民居的攝像頭全程錄下來。

案發不到兩小時後，聖利安住發生另一起搶劫案，出現一輛類似的作案車輛。受害者為一名年輕女性，錢包被搶。

雖然被搶劫的老人認為是仇恨犯罪。但聖利安住警局發言人阿里·坎（Ali Khan）向本報記者表示，不清楚作案動機。案件正在調查中，目前沒有嫌犯被逮捕。從2019年到2020年，針對亞太裔社區（Asian and Pacific Islander community）的犯罪行為增長了283%。但並不清楚其中有多少是基於仇恨犯罪。

聖利安住全市亞裔人口比例超34%，在灣區名列前茅。

社媒上公布的錄像顯示，8日白天，兩個身穿深色衣服的年輕人將戴口罩的老人按在地上，強行在身上搜東西。老人拚命大叫救命。同時，另一身穿紅白藍相間夾克的年輕人靠近，似乎準備幫忙，但沒有動手。老人呼叫之時，一旁疑似劫匪車輛上有人尖聲嘲笑，頗為刺耳。搶劫的一個劫匪走掉後，另一人還壓住老人搜身，並用右手搧了老人耳光。因為躺在地上劇烈掙扎，他有隻鞋都脫掉了。老人的手表被搶走，並受了輕傷。他認為這是仇恨犯罪。

從現場看，劫匪疑似有四個，車外有三個，兩個動手搶劫，一個在旁幫忙，車上還有一個疑似司機。

警方並未透露有多少人參與搶劫，但表示，最年輕的只有16歲。因為受害者大聲呼救，嫌疑人逃離現場。事發不到兩小時後，在聖利安住的一起搶劫案中，出現了一輛同樣的劫匪車輛。受害者為一名年輕女性，錢包被搶走。錄下搶劫過程的市民Marcos表示，看到這個年齡的孩子暴力搶劫，感覺非常瘋狂。

對於嫌犯是否處於仇恨原因作案，阿里·坎表示，還未逮捕嫌犯，也不清楚嫌犯作案動機，案件還在調查中。直到警方能詢問嫌疑人，才能得知其動機。

阿里·坎表示，從2019年到2020年，針對亞太裔的犯罪行為增加了283%，數據讓人震驚。雖然警方不能確定有多少事件是仇恨犯罪或出於種族動機，但他表示，數字不會說謊。警方已經增加了巡邏人數。

4月下旬，聖利安住曾逮捕四個涉及搶劫的青少年，其中兩名14歲，一名12歲，一名11歲。其中兩個在4月9日中午試圖在聖利安住某大通銀行持槍搶劫取錢的受害者。受害者說自己是休班員警，這幾個年輕人乘坐小型白色SUV逃離了現場。

6小時後，這兩個年輕人又持槍搶劫一停車拿東西進屋的市民。社媒上的錄像顯示，受害者說，「你是認真的嗎？」隨即抱住持槍者的腰部，猛地摔在地上，手槍脫手掉在地上。其他搶劫同夥大聲尖叫。受害者大聲怒罵，叫搶劫的年輕人滾開。監控錄像顯示，兩件搶劫案中的劫匪，乘坐同一輛車逃離。兩起案件已被移交給阿拉米達縣青少年司法中心進行起訴。

阿里·坎表示，警局正在與地檢官合作，以探討如何解決未成年人被釋放後又重新犯罪的問題。

仇恨犯罪 亞裔 口罩

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