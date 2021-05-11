美批准12-15歲青少年打疫苗 說服家長成挑戰

12歲到15歲兒童即將可以接種疫苗，但如何說服學生及家長卻是一大挑戰。（Getty Images）

首批針對12歲到15歲兒童的瑞輝新冠疫苗 10日獲得聯邦授權，灣區 公共衛生和教育 官員已開始為說服這個年輕群體及其家長做準備。

據了解，莫德納（Moderna）很快也會向聯邦提出同一年齡族群的疫苗授權。因此，預計12歲到15歲兒童在暑假結束前會有兩種疫苗可打。

12歲到15歲兒童接種疫苗在某些方面的規定將比成人和年滿16歲的青少年更嚴格，但其他方面可能不會那麼複雜。不過，家長是否能接受這個年齡層的子女接種新冠疫苗還有待觀察。

灣區官員表示，今年幾乎可以肯定不會要求學齡兒童接種疫苗。公衛專家也表示，疫苗不應該是決定K到12年級學校是否可以重開的關鍵因素，因為學校重開安全指南已被證明能有效防止病毒在校園內傳播。不過，如果有大量初中生和高中生接種疫苗，可以讓學生、家長和教育者更安心。

史丹福醫學院小兒傳染病學家馬多納多（Yvonne Maldonado）說：「學生重回學校不一定要接種疫苗，但接種會讓重回學校這件事變得更容易。」

衛生官員認為，說服兒童接種疫苗和說服成人接種疫苗面對的挑戰差不多，大部分的障礙都與疫苗供應量和方便性有關。

蘇拉諾縣衛生官員馬蒂亞斯（Bela Matyas）說：「對學生而言，校園是他們熟悉的地方，也常常位於他們居住的社區之中，很適合作為接種站，學生甚至可以說服父母一起到學校接種疫苗。」

兒童接種新冠疫苗或許會沒有想像中困難，因為家長對讓子女接種疫苗都很有經驗，而且普遍都與小兒科醫師熟稔，可以由小兒科醫師向家長說明接種新冠疫苗的好處與可能的風險。不過，家長仍可能因為新冠疫苗是新型疫苗，而猶豫是否該讓子女接種。

馬多納多說：「家長一向都有很多問題，但小兒科醫師很習慣回答家長問題。小兒科醫師也一直非常留意兒童新冠疫苗試驗的訊息。」

舊金山衛生局副局長波巴（Naveena Bobba）表示，除了提供家長關於兒童接種新冠疫苗的資訊，衛生和教育官員也應直接和學生談論接種疫苗。她說，學生很機靈，許多人都希望自己來決定是否接種疫苗。