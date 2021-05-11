美批准12-15歲青少年打疫苗 說服家長成挑戰
首批針對12歲到15歲兒童的瑞輝新冠疫苗10日獲得聯邦授權，灣區公共衛生和教育官員已開始為說服這個年輕群體及其家長做準備。
據了解，莫德納（Moderna）很快也會向聯邦提出同一年齡族群的疫苗授權。因此，預計12歲到15歲兒童在暑假結束前會有兩種疫苗可打。
12歲到15歲兒童接種疫苗在某些方面的規定將比成人和年滿16歲的青少年更嚴格，但其他方面可能不會那麼複雜。不過，家長是否能接受這個年齡層的子女接種新冠疫苗還有待觀察。
灣區官員表示，今年幾乎可以肯定不會要求學齡兒童接種疫苗。公衛專家也表示，疫苗不應該是決定K到12年級學校是否可以重開的關鍵因素，因為學校重開安全指南已被證明能有效防止病毒在校園內傳播。不過，如果有大量初中生和高中生接種疫苗，可以讓學生、家長和教育者更安心。
史丹福醫學院小兒傳染病學家馬多納多（Yvonne Maldonado）說：「學生重回學校不一定要接種疫苗，但接種會讓重回學校這件事變得更容易。」
衛生官員認為，說服兒童接種疫苗和說服成人接種疫苗面對的挑戰差不多，大部分的障礙都與疫苗供應量和方便性有關。
蘇拉諾縣衛生官員馬蒂亞斯（Bela Matyas）說：「對學生而言，校園是他們熟悉的地方，也常常位於他們居住的社區之中，很適合作為接種站，學生甚至可以說服父母一起到學校接種疫苗。」
兒童接種新冠疫苗或許會沒有想像中困難，因為家長對讓子女接種疫苗都很有經驗，而且普遍都與小兒科醫師熟稔，可以由小兒科醫師向家長說明接種新冠疫苗的好處與可能的風險。不過，家長仍可能因為新冠疫苗是新型疫苗，而猶豫是否該讓子女接種。
馬多納多說：「家長一向都有很多問題，但小兒科醫師很習慣回答家長問題。小兒科醫師也一直非常留意兒童新冠疫苗試驗的訊息。」
舊金山衛生局副局長波巴（Naveena Bobba）表示，除了提供家長關於兒童接種新冠疫苗的資訊，衛生和教育官員也應直接和學生談論接種疫苗。她說，學生很機靈，許多人都希望自己來決定是否接種疫苗。
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