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「我寫的是偉人」邱彰新書 撰寫美國華女法律史

記者劉先進／艾爾賽利度報導
台灣籍知名律師邱彰出版新書「她的故事 Herstory 2，美國華人女性法律史」。（記者劉先進／攝影）
台灣籍知名律師邱彰出版新書「她的故事 Herstory 2，美國華人女性法律史」。（記者劉先進／攝影）

一段歷史，幾許文字，卻能窺見華人女性爭取權益和參政的不屈不撓。台灣籍知名律師邱彰6日表示，有感於亞裔最近頻繁被歧視仇恨，決定出版「她的故事 Herstory 2，美國華人女性法律史」。書中介紹27個華人女性，既有在美國爭取尊嚴和權利的案例，涵蓋MeToo運動，也有華人女性參政的故事。「我寫的不是英雄，而是偉人，她們將青史留名。」

台灣籍知名律師邱彰出版新書「她的故事 Herstory 2，美國華人女性法律史」...
台灣籍知名律師邱彰出版新書「她的故事 Herstory 2，美國華人女性法律史」。（邱彰供圖）

邱彰出生於台灣高雄，畢業於北一女和台大，取得哥倫比亞大學生物化學博士及法學博士後入籍美國，擔任律師近35年，親身經歷多個華人訴訟案。

一次玩笑 催生寫作華女移民史

為華人女性寫史緣於一個玩笑。有做移民業務的律師朋友調侃說，最近沒錢用，要向她借錢。性格爽朗的邱彰當了真，決定寫點移民故事，在世界日報刊登，若有人問起，可幫朋友幫忙業務。寫了兩篇，才知是玩笑。她卻一發不可收拾，沉浸到華人艱辛的移民歷史中，進而在2012年集結成書「龍與鷹的搏鬥：美國華人法律史」，記錄華人女性從19世紀至今上法庭爭取權益的故事。

書輾轉來到前台灣國立歷史博物館館長張譽騰的手中。張譽騰很喜歡，鼓勵她辦展覽，雙方一拍即合。邱彰隨後四處奔走，搜集展覽材料。2015年6月，「她的故事--華人女性165年的奮鬥史」在博物館首次展出，除了歷史文獻，現場設置鏡子宮殿，將歷史照片投射在玻璃上，地面鋪滿玻璃細沙，五光十色，參觀者如同徜徉在歷史長流中傾聽故事。配合展覽，邱彰出版「她的故事Herstory」這本書。

邱彰記得，展覽以圖片為主，每個歷史人物都有簡單文字介紹。「某件事如果不能三言兩語說清楚，那就沒個完。還不如用言簡意賅的描述華人女性奮鬥史，也能符合現代人的閱讀習慣：成天玩手機，沒時間看長篇。」展覽在舊金山、柏克萊、洛杉磯等20多家圖書館展出。

為普通人寫史 避免重蹈覆轍

去年疫情以來，邱彰多數時間待在家中，搜集的華人女性資料越來越多。最近針對亞裔歧視和仇恨暴力的案件越來越多，她頗為震驚，決定將手中現有的資料整理成書，名為「她的故事 Herstory 2，美國華人女性法律史」。除了10個傑出華人女性參政，她還將筆墨放在普通華人女性法律奮鬥史上面。

1998年夏天，剛從牛津大學畢業的華裔趙蘊蔚（Rowena Chiu）被著名製片人溫斯坦（Harvey Weinstein ）僱為助理。上班之後，溫斯坦不停地對趙蘊蔚性騷擾。她向另一秘書訴苦，兩人決定一起辭職。溫斯坦律師要求兩人簽署保密協議。20多年後，溫斯坦的性侵和強姦歷史被紐約時報暴露，他因為強姦罪和性犯罪行為被判監禁23年。

邱彰說，很多年輕女性都遭遇性騷擾，對趙蘊蔚的經歷感同身受，「一個華人亞裔女性想在電影行業往上走，卻碰到一個惡魔般、但頗有能量的製片人的性侵，壓力可想而知。記錄這段歷史，也是為了避免其他女性重蹈覆轍。」

訴訟揭發不公 為他人帶來勇氣

邱彰書中還寫下鮑康如2015年控告當時任職的Kleiner Perkins Caufield and Byers創投公司性別歧視，儘管鮑康如敗訴，但訴訟震撼了矽谷科技界。

邱彰曾在台灣舉辦鏡子宮殿展覽，展現華人女性奮鬥歷史。（邱彰供圖）
邱彰曾在台灣舉辦鏡子宮殿展覽，展現華人女性奮鬥歷史。（邱彰供圖）

邱彰說，據「審判的權利--職場性別歧視的法律助長不公平」的作者統計，在約2000件職場歧視的訴訟中，絕大部分結局是和解或被法官駁回。只有6%的案子進入審判，其中三分之二的原告輸掉官司。鮑康如也許不是「理想的原告」，但願意把自己放在第一線上，痛苦的暴露了美國職場中不公的性別文化，她的訴訟帶給了其他女性揭發不公不義的勇氣。

邱彰說，華人女性經歷了性別不平等和種族歧視，但依然不屈不撓的寫下了輝煌的女性法律史，為自己在美國史贏得重要席位。

華人 美國 種族歧視

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