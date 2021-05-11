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加州供水短缺 「乾旱緊急聲明」擴及41縣

編譯組／綜合報導
加州大部分地區，又面臨乾旱危機。（Getty Images）
加州大部分地區，又面臨乾旱危機。（Getty Images）

KTLA電視台報導，加州北部和中部地區發生「供水緊急短缺」，加州州長紐森（Gavin Newsom）10日將乾旱緊急聲明（Drought Emergency Declaration）擴大至加州大部分地區。

加州58個縣中的41個縣，都涵蓋在緊急聲明範圍內，占加州近4000萬人口的30%。美國乾旱監測報告顯示，好不容易擺脫多年乾旱的加州，不到幾年後，如今加州大部分地區又都重新處於乾旱中。

內華達山脈積雪，通常提供加州約三分之一的水資源，而4月1日通常處於高峰的積雪量，僅為平均的59%。官員們擔心，像去年一樣，異常乾燥的春季將預告著又一次的野火季節。去年加州野火焚燒了創紀錄的6562平方哩。

紐森準備提議增加更多支出，以應對長期或短期乾旱。他上月宣布在舊金山北邊兩個縣，門多西諾（Mendocino）和索諾馬（Sonoma）進入緊急情況。10日將緊急情況擴大至克拉馬斯河（Klamath River）的大部分地區，沙加緬度-聖荷昆三角洲（San Joaquin Delta）和Tulare湖分水嶺地區的縣。

紐森說，由於4月和5月初的異常高溫，導致內華達山脈積雪迅速融化，流入沙加緬度河，但很多雪水滲入地下，並非流入河流或水庫。氣溫升高導致民眾取用更多水資源，使仰賴它們的農民、魚類和野生動植物蓄水量更低。

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