Salesforce重開辦公室 員工自選工作方式

Salesforce重開辦公室政策根據員工需要不斷進行調整。（Getty Images）

儘管許多企業已做好重開辦公室讓員工返回的準備，但問題是：員工準備好回辦公室了嗎？

擁有超過5萬6000名員工的Salesforce已經重開全球22個辦公園區，包括澳洲 、香港 、南韓 和以色列，本月也將重開舊金山總部和加州其他兩個園區。Salesforce採取漸進式重開策略，他們讓員工選擇工作方式：完全遠距、到辦公室上班，或彈性方式（一周回辦公室一到三天處理與團隊或客戶相關的工作）。

Salesforce總裁暨人力資源長海德（Brent Hyder）說：「我們很快就了解到，員工們希望擁有一個有彈性的工作環境。」

爆發新冠疫情後，Salesforce提高了員工調查頻率，有一段時間甚至每日進行。回到辦公室工作的員工目前每周接受一次調查。海德說：「員工的行為持續在改變，我們必須非常仔細聆聽。」

Salesforce去年就重開了南韓、香港和中國的辦公室，員工起初並不願意返回辦公室上班。海德說：「他們還未做好準備，有時一周只進辦公室一天，或完全不回辦公室。」一段時間過去，員工對回辦公室上班的抗拒程度逐漸降低。

海德指出，在已經重開的辦公室當中，員工返回率以4月重開的色列辦公室最高，但仍不到50%。當地辦公室重開採階段性，到目前為止，員工會進辦公室處理團隊工作，個人工作則以遠距方式完成。

8月重開的澳洲雪梨辦公室目前每日個人辦公空間預約率平均為24%，團隊工作空間預約率平均為60%，周四是最多員工選擇進辦公室的日子。

Salesforce員工重回的辦公室並不是一年多前離開時的辦公室。現在，員工必須透過公司網路平台預約進辦公室時間，進辦公室前必須先做基本健康檢查。

海德說：「隨著我們對辦公室作業狀況了解愈來愈多，不斷聽取員工使用辦公室的情況，我們會持續更改辦公室設計。」

Salesforce辦公室現在取消許多個人座位，採用一種稱為「社區座位」（neighborhood seating）的做法。海德說：「我現在沒有屬於自己的辦公桌，我們大部分的空間都重新規畫為合作區域、突破區域、客戶區域，目的在創造團隊工作的空間。」

海德指出，員工重回辦公室的意願在過程中出現很大的變化。調查結果顯示，去年6月只有三分之一的員工願意重返辦公室，現在這個數字已經超過70%。

海德表示，他們一直在創造一種非常實際的企業文化，對員工來說，在家工作也能感受到這種文化十分重要。

此外，Salesforce也不斷擴大員工的福利來協助員工解決問題，例如照顧子女的問題。Salesforce將帶薪家事假延長為六周，並將可報銷的托兒費用提高為每日100元，每月最多五天。

不過，Salesforce的計畫仍是進行式。

海德說：「這是觀念上的改變，正如我們把工作地點從辦公室搬到家中一樣，我們必須朝更新、更好的工作方式前往，在辦公室與住家之間找到一個平衡點。」