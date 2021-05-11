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紐森新刺激方案提供每人600元 約2/3加州人可領

編譯組／綜合報導
加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（取材自推特）
加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（取材自推特）

KTLA電視台報導，加州預計擁有757億元預算盈餘，目前正面對罷免議題的加州州長紐森（Gavin Newsom）10日宣布了一項1000億元的經濟復甦計畫。新的刺激方案，將向數百萬加州人提供每人600元支票，並替房客提供更多資助等。

若計畫獲通過，擬議的計畫將擴大「金州刺激計畫」（Golden State Stimulus Program），向居民提供數十億元退稅。

年收入不超過7萬5000元的加州人，都將收到一筆600元直接款項，估計約有三分之二的加州人合格，有子女及受撫養人的家庭，包括無證移民，則將有資格獲得額外500元。

紐森說，「這次的刺激經濟支票，將直接進入民眾的口袋，這對於提振經濟的方案是有意義的。」

根據原先的金州刺激計畫，加州約570萬人有資格獲得600元，但10日宣布的擴展刺激經濟計劃，使加州先前的投資增加三倍，達119億元，並向第一輪未收到支票的居民付款。

加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（取材...
加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（取材自推特）

這項1000億元提案，被稱為「重振加州計畫」（California Comeback Plan），該提案還將使加州租金援助增加一倍，約52億元，幫助受疫情直接影響的低收入加州人償還100%租金。

州長還宣布20億元經費，幫助加州人支付逾期未付的水電、瓦斯等公共事務費用。

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）當天加入紐森的記者會，讚揚紐森計畫。薛麗比敦促居民報稅，因為要獲得大部分援助的加州人，都需要報稅。

適逢母親節，紐森也在一段母親節當天製作的影片中宣布，要求立法機關在加州內增加10萬間托兒所，增加數百萬元加州資金，以支持托兒所和家庭。

加州在歷經550億元的預算缺口後，至今每年都有鉅額盈餘，官員指出，這些盈餘來自富裕居民繳納的稅款。

參議會預算主席，加州參議員斯金納（Nancy Skinner）說，「我們現在有能力給加州人提供更多服務。」

加州 紐森 支票

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