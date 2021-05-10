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申請餐館紓困金 舊金山社區來幫忙

記者李晗 / 舊金山報導
「餐飲業復興基金」將有上百億的資金將會用作幫助餐飲業。（本報檔案照片）
「餐飲業復興基金」將有上百億的資金將會用作幫助餐飲業。（本報檔案照片）

聯邦小商業管理署（SBA）的餐館紓困金項目，已經展開一段時間。但是這些申請手續和過程複雜，令不少英文水平有限的華人移民餐飲業者都望而卻步。

舊金山市府和社區也聯手，提供多語言的服務，來幫助餐飲業申請這個基金，讓舊金山能夠盡快復甦。

市長布里德（London Breed）說，會極盡所能幫助小商業發展，強調舊金山的餐廳美食多元，因此更要幫助餐廳企業渡過難關。市府的經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）將會和多個社區團體合作，提供中文、西班牙語、越南語等的申請協助。

所謂的餐館紓困金，指的就是「餐飲業復興基金」（Restaurant Revitalization Fund）。這個基金項目源自拜登總統的「美國救援法案」（American Rescue Plan），上百億的資金將會用作幫助餐飲業，熬過疫情的衝擊。自去年以前爆發以來，餐飲業從做外賣、到戶外用餐、到適度開放室內用餐，整個行業歷經波折。

合資格的餐飲業商家，包括餐廳、酒吧、餐車、承辦餐食的企業（catering）、糕餅店、啤酒屋、酒莊、提供食物的旅館等。申請的網址是：https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/restaurant-revitalization-fund。

如果需要中文的申請協助服務的話，可以致電「東北聯邦信用社」（Northeast Community Federal Credit Union），網址是：https://necfcu.weebly.com/，電話是415-434-0738。也可以撥打舊金山小商業發展中心的電話415-937-7232，或者填寫網站表格，等待專員的回覆，網址是：https://nc.ecenterdirect.com/signup。

舊金山 紓困金 拜登

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