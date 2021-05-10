仇亞潮不斷 亞裔長者：巴洛阿圖難倖免

巴洛阿圖社區富裕安寧，但仍有仇恨事件發生。(本報檔案照)

當針對亞裔 的暴力攻擊與仇恨事端不斷攀升時，一向以高教育水平與多元文化兼容並蓄自詡的巴洛阿圖也無法完全倖免於難。不過相較其他地區，巴洛阿圖事端溫和許多，許多居民經歷豐富，對美國 種族問題歷史有深刻理解。前巴洛阿圖市長岸本陽里子 (Yoriko Kishimoto) 說，多元是美國的力量，民主、教育、法治也是美國的力量。

可是即使社會生活富裕，文化水準高，仇恨事端仍會發生。長期在巴市耆老活動中心服務耆老營養午餐的英格麗·李 (Ingrid Lai) 說，她在巴洛阿圖的生活工作一向平靜，可是去年新冠疫情爆發初期，一名領取午餐人士突然對她怒喊：「滾回中國 ！」(Go back to China!) ，令她一下子不知道如何回應，同時也感到恐懼。

在巴洛阿圖生活多年的亞裔居民謝亞倫 (音譯，Allan Seid) 說，反亞裔活動雖然帶來困擾，可是這一點也不讓人感到驚訝。他說，如果觀察華裔移民美國的歷史，一直追朔到淘金時期，可以很容易發現歧視亞裔事端是常見的事情。

謝亞倫說：「當社會問題出現時，如戰爭、經濟衰退、瘟疫，一般民眾容易因為恐懼而產生仇恨心態。了解亞裔移民史民眾都很清楚這種現象。」

他說，早在新冠瘟疫之前，他就感覺到華裔民眾將會面臨難題。有些在美國大學任教的華裔教授被指控為中國間諜，隨後前總統川普攻擊中國貿易政策，就有一種山雨欲來的感覺。當然，川普將全球瘟疫問題歸之於中國後，仇視亞裔、華裔事端終於急速飆高。

謝亞倫出生於舊金山，是第四代華裔。他於1962年起在史丹福醫院擔任住院醫師，隨即搬到巴洛阿圖定居。他說，巴市是一個成家立業的好地方。可是謝亞倫同時說道，亞裔與一些非白人的族裔一樣，無論在美國生活多久，都被當成「永遠的外國人」(perpetual foreigners)。

謝亞倫對巴洛阿圖的公校教育感到滿意。他說，他的小孩在巴洛阿圖成長，接受很好的學術訓練，唯一令他不滿地方是學校80年代歷史課程對中國的敘述非常有限，讓他的小孩當時對中國與華人充滿負面的印象，認為中國是一個貧窮落後的地方，直到全家有機會到中國旅行，才對中國印象有所改觀。

現年95歲的詹姆斯·黃 (James Wong) 專長是高速數位電腦，1962年起定居於巴洛阿圖。他說，由於專長高科技，在整個矽谷大環境發展事業，如魚得水，事業發展順利，從來沒有因華裔背景，感到任何不便之處。

有關目前仇視亞裔事件，他說，原來以為美國已解決種族歧視問題。現在的確有這個歧視的大問題存在，希望年輕一代能找出解決辦法。

曾於2007年擔任巴洛阿圖市長的岸本陽里子，於1988年曾出版一本探討美國經濟政治文化的書籍，書名為「第三世紀」(The Third Century)。

有關目前種族歧視問題，岸本陽里子引用這本書說我們提到美國是一個「世界性國度」(world nation)，其基礎為民主與法治，美國立國基礎並非種族。我們也預測到美國將成為一個由少數族裔構成的國家，沒有一個絕對大多數族裔，現在最為明顯的就是灣區。多元是美國的力量。