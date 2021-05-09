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白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

美國新冠確診新近病例 小孩高占22%

編譯組／灣區8日電
是否讓自己的小孩接種疫苗，家長的看法仍然很分歧。（Getty Images）
是否讓自己的小孩接種疫苗，家長的看法仍然很分歧。（Getty Images）

愈來愈多民眾接種新冠疫苗，全國新冠病毒感染率大幅降低，聖他克拉拉縣也不例外。聖荷西橡木公園(Live Oak Park)上周五黃昏時刻人來人往，有的全家出遊，有的遛狗，恢復往日周末假期前氣氛。然而雖然疫情整體好轉，但兒童小孩的新冠感染率仍持續不變，且在最新感染者中占比提高。

許多在橡木公園散心的民眾說，他們都已經至少接種了一次疫苗，可是一提到小孩，他們的意見就不見得完全一致。有些民眾說，即使政府宣布小孩可以接種疫苗，他們尚未決定是否讓小孩馬上接種。

聖荷西居民川恩(Trang Trung)說，小孩接種疫苗應該很安全，每個人都應接種疫苗。可是另一位在公園散心的聖荷西居民史提夫·李(Steve Lee)則有點遲疑。他說，還沒有決定，可能會帶小孩接種疫苗吧！

據報導，聯邦政府預定下周宣布有關12歲到15歲年輕人接種瑞輝(Pfizer)疫苗的最後決定。目前美國新冠感染病例中，小孩高占22%，但小孩只占新冠肺炎住院率的1.2%至3.1%。

史丹福兒童醫院小兒科傳染病專家葛雷絲·李醫師(Dr. Grace Lee)說，接種疫苗給予民眾強大的保護作用。疫苗的保護作用遠高於其他防疫措施如戴口罩、社交隔離等。

葛雷絲說，灣區成人接種率高，這同時給予小孩很大的保障。她說，她期待她的小孩能早日接種。她的小孩也很期待。葛雷絲表示，小孩期待接種疫苗可能是一年多來居家隔離太寂寞了，他們期待早日與友人相聚，參加各種聚會活動。

疫苗 聖荷西 美國

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