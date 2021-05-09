金山警調查汽車盜竊案 開槍射傷嫌犯

舊金山 警局新聞部門官員盧怡佳 (Robert Rueca) 表示，舊金山警察 7日下午在市區調查一宗汽車 盜竊案 (auto burglary) 時，開槍射傷一名盜竊嫌犯。

根據舊金山警局，這次警察開槍射傷嫌犯事件發生於7日下午12時48分，地點是第三街的Varney Place，離甲骨文公園 (Oracle Park) 不遠。事發當時，在街上巡邏的舊金山便衣警察發現一名汽車盜竊嫌犯所開的車子。

現場證人舊金山居民波里 (Chris Pree) 說，他聽到槍響，兩個人飛快逃走，便衣警察隨後追上。

盧怡佳說，警察所發現的車子內至少坐著三名嫌犯，槍擊事件隨即發生。舊金山警察7日稍晚所發布的簡報並沒有提到警察開槍的原因，以及警察一共開了幾槍。簡報中提到一名嫌犯中彈。

盧怡佳表示，警方正調查開槍詳情，一名男性嫌犯中槍，送院救護後，沒有性命危險。另外兩名嫌犯逃離現場。警方仍繼續調查中。

警方7日稍早發出緊急通報，呼籲由於警察調查活動，民眾必須避開Jack London巷與Brannan街地帶。盧怡佳說，舊金山地檢處、舊金山警局內部調查組，以及獨立調查局 (Independent Investigations Bureau) 目前正處理這宗警察開槍事件。