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報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

每日接種人數下降 聖縣加開疫苗站

記者陳程威／聖荷西報導
盧納表示，聖縣疫苗接種重點將是疫苗接種率最低的地區。（記者陳程威/攝影）
盧納表示，聖縣疫苗接種重點將是疫苗接種率最低的地區。（記者陳程威/攝影）

隨著疫苗接種在聖他克拉拉縣繼續全面展開，目前已有超過116萬、即72%的16歲及以上人口，接受了至少第一劑疫苗的注射；已經完全接種疫苗的人口接近48%，其中有超過48萬亞裔民眾已經接種了新冠疫苗。然而過去一周以來，聖縣每日接種人數下降，為此，聖縣衛生部門表示，將在全縣境內繼續增加晚間以及周末的疫苗接種預約，同時加開更多的免預約疫苗接種站。

若以年齡分組而言，16-29歲的年輕人占聖縣未接種疫苗比例最大；18-34歲的年輕人也占據聖縣新冠感染比例最高。就族裔而言，西語裔的疫苗接種率仍然不足5成，同時也仍然有23萬白人沒有接種疫苗。聖縣衛生部門表示，隨著學校畢業季以及夏季的來臨，對於所有準備參與集會與慶祝活動的人來說，全面接種疫苗仍然將是對自身以及對社區來說最安全的方式。

聖縣衛生官員盧納(Rocio Luna)表示，目前已經將疫苗接種率最低的區域作為流動疫苗接種點和上門疫苗團隊的重點目標。她表示，聖縣的流動疫苗接種點已經在全縣100多個地點提供了超過4.5萬劑疫苗，同時還在學校設立流動診所，並且為接種疫苗的青少年提供獎勵。

縣府衛生官員表示，在接下來的一周裡，全縣各地包括日接種能力過萬人的李維體育場（Levi's Stadium）和Eastridge購物中心都可以進行當日免預約接種。根據聖縣的規定，所有居住與生活在聖縣16歲以上的居民都有資格進行疫苗接種。具體信息可以參考聖縣疫苗接種官方網站sccfreevax.org。

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