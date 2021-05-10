金山市長專欄╱加速金山復甦 嚴懲攻擊老人犯罪

作為布里德市長阻止和預防街頭暴力努力的一部分，社區青年中心成員與商戶和居民建立更緊密聯繫。

過去的5月5日是已故前市長李孟賢的誕辰。我與林進敏女士和聯邦議長波洛西 一起慶祝以李孟賢命名的可負擔大樓開幕，以紀念他對舊金山 的貢獻，特別是為幫助無家可歸的退役軍人所作出的努力。

我亦很榮幸能有機會藉此表楊李市長在增建不同收入水平的住房方面的貢獻。

隨著我們從新型冠狀病毒疫情 復甦，同時疫情展示了許多前線基要工作人員如超市員工、護士，警務人員，消防員和救護人員的重要工作，我們必須確保他們及其家庭能在舊金山市內安居。而創建新的住房對我們從新冠疫情復甦的工作尤其重要。位於米慎灣的李孟賢大廈這樣的為退伍軍人和家庭服務的房屋，為我們的重啟工作做出了貢獻，並使舊金山變得更可負擔，更加公平和充滿活力。

上周，我們還宣布了與社區組織的合作，以協助許多掙扎求存的餐館和其他需要幫助並符合資格商戶申請新的聯邦餐館振興基金。

如舊金山商戶在申請該基金時需要中文協助，他們可聯繫：東北社區聯邦信用會，網站：necfcu.weebly.com/，電話號碼：415-434-0738。舊金山小商業發展，網站：sfsbdc.org。電話號碼：415-937-7232。其他社區機構請上網站：https://sfmayor.org/article/city-launches-effort-help-san-francisco-

restaurants-apply-federal-relief。

振興基金由議長波洛西在國會提倡的「美國資助計劃法案」所資助，為餐館、酒吧及其他餐飲業提供贈款以幫助他們繼續經營。

作為布里德市長阻止和預防街頭暴力努力的一部分，社區青年中心成員與商戶和居民建立更緊密聯繫。

同時，隨著我們正式進入黃色級別，這代表更多商業現在可以以更大的客容量開業。五月是小商業月，希望大家現在和全年都在本地商業和餐館購物和用餐。您的支持可讓他們繼續經營下去，使他們能夠繼續為社區帶來重要的服務。

最後，我要感謝舊金山市警察局在最近一些可怕的暴力案件中，迅速逮捕疑犯，並感謝社區青年中心與受害者聯繫並提供協助。任何人，尤其是長者都不應受到這種攻擊。這些罪犯極為可恥。我是由外祖母撫養成人，這些對長者的攻擊對我而言尤其痛心。絕對沒有人在回家時應感到不安和害怕。

我們需要追究罪犯的責任，並且需要防止這些攻擊的發生。我們將繼續投入公共安全資源，以確保我們最多元化社區的安全。請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德