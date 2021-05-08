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氣溫又升 金山東灣、北灣周末再現紅旗警報

編譯組／灣區7日電
國家氣象局再度對東灣和北灣發出紅旗警報。（電視新聞截圖）
國家氣象局再度對東灣和北灣發出紅旗警報。（電視新聞截圖）

鑑於灣區周末將吹起乾燥的離岸風，氣溫會再度升高，國家氣象局7日再度對東灣和北灣地區發布紅旗警報（red flag warning）。這項紅旗警報從7日晚上11時開始生效，將持續到10日上午6時，含蓋東灣、北灣山區和部分內陸地區。

由於這個冬季雨季降雨極少，導致大量草木呈乾燥狀態，極易引起失控的火災。國家氣象局數據顯示，加州今年4月是自1985年來最乾燥的一個4月，也是有紀錄以來第五乾燥的4月。

氣象局指出，從7日晚上11時起，北灣納巴縣海拔2000呎以上山區會開始吹起時速50哩的強風，強風會逐漸往東灣吹去，一直持續到8日上午。受到乾燥陣風吹襲的影響，聖他羅莎、康柯德和利佛摩氣溫將升至90多度，灣區其他地區氣溫則會介於70多度到80多度之間。

氣象學家沃布倫（Ryan Walbrun）表示，今年紅旗警報發布得比往年早約一個月，但並非史無前例，只是很罕見。他說，乾燥風從北方吹入的天氣型態在這個月份並非不尋常，但因為灣區連兩年冬天都十分乾燥，造成植被乾燥程度幾乎創新低，提高了發生火災的風險。

紀錄顯示，今年是國家氣象局第二次在5月發布紅旗警報，上一次是在2013年。

沃布倫說：「5月紅旗警報和秋季紅旗警報是有分別的，兩者都存在會發生火災和火勢會蔓延的條件，但後者可以引發火災的燃料（乾燥草木）要比前者更乾燥。」

沃布倫表示，雖然這個周末火災風險較高的地區是東灣和北灣山區，但聖他羅莎、靠近聖海倫娜山（Mount St. Helena）的納巴谷，以及靠近狄亞布洛山（Mount Diablo）和阿塔蒙特隘口（Altamont Pass）的阿拉米達縣和康曲柯士達縣東部邊緣地區也是危險地帶。

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