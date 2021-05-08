加州人口普遍減 灣區1縣反增 財政廳：減少是暫時的

加州財政廳公布去年人口數據，灣區九縣只有一縣人口增加。（美聯社）

繼美國 人口普查局（U.S. Census Bureau）上周宣布加州 因人口減少將喪失一席國會席次後，加州財政廳（California Department of Finance）7日正式公布了加州2020年人口統計數據。

美國人口普查局上周表示，加州過去十年的人口增長速度比美國其他州慢，導致加州有史以來首次失去一席國會席次。不過，人口將近3950萬人的加州仍是美國人口最多的州，失去一席國會席次後，總席次52席也仍是全美最多。

加州財政廳7日公布的數據顯示，截至今年1月1日，加州總人口為3946萬6855人，去年人口減少18萬2083人，降幅為0.46%。加州財政廳發言人帕默（H.D Palmer）表示，加州人口減少幅度顯著，但稱不上是「如世界末日般出走」。

加州財政廳將人口減少歸因於新冠疫情，去年造成加州5萬1000人死亡。此外，出生率不斷下降也是原因之一，去年非新冠死亡人數比出生人數多出2萬4000人。另外，聯邦移民 政策也使加州流失約10萬移民人口。

不過，帕默表示，加州人口減少只是暫時性的。

帕默說：「隨著疫苗接種人數愈來愈多，疫情開始消退，與新冠有關的死亡人數會逐漸減少。我們的人口統計學家預測，加州人口會再度增長，雖然不會是顯著增長，但會恢復為小幅增長。」

數據顯示，灣區人口減少程度明顯，九縣當中只有康曲柯士達縣人口有所增加。康曲柯士達縣人口去年增加4001人，增幅為0.3%。反觀舊金山流失近1萬4800人，降幅為1.7%。

以城市來說，屋崙人口去年增加近3200人，增幅為0.7%，是加州前十大城市人口增長幅度第二大的城市，僅次於貝克斯菲（Bakersfield）。聖他克拉拉市人口去年增加3400人，增幅為2.7%，居加州人口10萬人以上城市之冠。灣區其他人口快速增長的城市還包括莫甘山、山景城、奧克利（Oakley）和赫克力斯（Hercules）。

加州去年人口降幅最大的是拉森縣（Lassen County），為3.8%，主要是因為當地一所州立監獄關閉，增幅以聖比尼度縣（San Benito County）的1.7%最大，沙加緬度地區普萊賽縣（Placer County）的人口也有增長。

加州少數人口增長的縣反映出疫情期間遠距工作改變了加州人口結構，為了擁有較大的生活空間，許多民眾遠離高價都會區搬到郊區。

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）的人口普查數據分析報告表示，多年來，加州人口其實一直在穩定減少中。2010年到2020年這10年間，加州遷出的人口約610萬，遷入的人口約490萬，但國際移民大量湧入和出生率高於死亡率，彌補了流失的人口。在正常時期，每年遷入加州的國際移民人口有14萬到15萬，但2020年只有2萬9000。