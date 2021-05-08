舊金山婆婆被砍傷案 辯方否認仇恨犯罪 華裔庭外抗議

多位華裔代表在庭外抗議。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華裔 婆婆在公交車站被嫌犯用刀捅入肺部的案件，繼續有新進展。5月7日周五下午案件首次進入司法聆訊，控辯雙方出庭應訊。代表嫌犯的辯方律師出庭時，否認事件涉及仇恨犯罪 ，而多位華裔社區人士在庭外抗議，要求地檢長以仇恨犯罪罪名起訴。

伍婆婆遇襲之後送院搶救，現在情況好轉。（取自Gofundme）

兩名受害的華裔女性，分別是63歲和84歲，在本周二下午時在舊金山市中心等公交車時被捅傷。案發現場視頻也已經被主流英文電視台曝光，非裔嫌犯先後用刀捅向63歲和84歲的受害人，畫面的暴力程度引起各界震驚。

隨後54歲的嫌犯湯普森（Patrick Thompson）在案發數小時之後被捕。84歲的婆婆身份也已經得到證實，為李氏公所的顧問伍雷翠芳。

博徹思親自出庭代表檢方，要求繼續收押嫌犯。（記者李晗 / 攝影）

周五，案件首次進入聆訊，地檢處也提前一天發佈新聞通告，透露地檢長博徹思（Chesa Boudin）將親自上陣，要求法官繼續收押嫌犯。博徹思的現身也吸引大批傳媒前往報導。博徹思強調案件是一個悲劇，同時也承諾會起訴案件嫌犯，罪名包括企圖謀殺和老人虐待等。

代表嫌犯的辯方律師弗萊莎克否認事件涉及仇恨犯罪。（記者李晗 / 攝影）

被告律師：嫌犯的心理有很大問題

然而，本應該出庭應訊的嫌犯湯普森，據辯護律師弗萊莎克（Eric Fleischaker）表示他「拒絕」出庭，因此有關是否繼續收押的法庭聆訊則被改到了下周一上午11時。法官屆時將會決定是否繼續收押，或者是送往醫院進行心理治療等。如果嫌犯持續拒絕出庭，那麼聆訊也會一直挪後。

弗萊莎克也強調，案件絕對不是仇恨犯罪，嫌犯的心理有很大的問題。他也把嫌犯的犯案歸咎於去年的疫情、和司法系統性等原因，即心理治療項目的失敗。

湯普森此前的犯罪記錄很多，包括2017年的嚴重傷人罪，以及在2020年4月時也被捕。根據主流媒體的報導，他曾經被轉介至心理治療，成功完成項目「康復」，誰料後來依然上街行刺。

因為被砍的兩名受害人均是華裔，所以案件是否是屬於仇恨犯罪、反亞裔 的傷人罪一直引起熱議。博徹思目前也尚未有起訴仇恨罪名。

雷千紅、招霞促以仇恨罪名起訴

因為嫌犯未能出庭，所以整個聆訊過程只持續了大約幾分鐘，並且將下一次的聆訊時間定在下周一。結束之後，博徹思在法庭大樓外接受媒體訪問時，多位華裔社區人士舉牌抗議。

關注華埠治安的雷千紅、華裔民主黨協進會（CADC）的招霞等人，舉著牌子並且拿著喇叭質問博徹思，要求他起訴罪犯。更有示威人士直接質問博徹思，為何涉及亞裔的罪案總是不起訴仇恨罪名。

博徹思已經多次表態，指仇恨罪名需要有確鑿證據，包括說出口的話語、過去社交媒體的表態等。他也在聲明中表示，正在和警方合作調查案件是否涉及仇恨罪名。