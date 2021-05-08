特斯拉佛利蒙廠空汙 罰75萬

Tesla將支付75萬元的罰款，並幫助社區建立微電網系統以解決空氣質量違規問題。（美聯社）

灣區 官員7日說，自2015年以來，特斯拉（Tesla ）在其佛利蒙工廠有33項空氣品質管理違規行為。作為解決方案的一部分，Tesla必須支付75萬元罰款，並在一個空氣品質差的社區安裝太陽能屋頂和電池項目。

灣區空氣品質管理局在聲明中說，這些違規行為包括超過排放限制、在沒有適當許可的情況下安裝或改裝設備、沒有進行必要的排放測試、沒有保持記錄，以及沒有及時向當局報告必要的空氣品質信息。

盡管雙方都同意處罰罰款應該是100萬元，但Tesla將直接向管理局的通用運營基金支付75萬元。

灣區空氣管理局發言人伯爾曼（Ralph Borrmann）說，Tesla在為管理局「社區健康保護計畫」下優先考慮的社區之一安裝完畢約160千瓦的微電網系統後，將會獲得25萬元的餘額信貸。

伯爾曼說，該系統將包括屋頂太陽能電池板以及由兩個Tesla動力電池組組成的電力存儲系統，成本估計為50萬元。

他還表示，電網系統的去向尚未確定，但它很可能最終會在西屋崙 、列治文、聖巴布洛、東屋崙、聖利安住、東舊金山、比茲堡、灣岬、聖荷西、三谷地區或委利賀。

無論網格系統最後安裝在社區中心、教堂、男孩和女孩俱樂部還是其他設施上，「選定的地點終將對社區有益」，

伯爾曼說。

管理局的聲明說，「這個項目旨在減少電力成本以及社區當地的空氣汙染排放。該項目將提供無廢氣排放的電力，並在由於公共安全電力關閉或其他原因導致的電網電力不可用的情況下，為社區提供可靠能源。」

灣區空氣品質管理局說，和解所涉及的違規行為已經全部得到糾正。該和解協議還「承諾Tesla將實施一個全面的環境管控系統，以明確環境要求，並確保公司員工接受適當的培訓以遵守這些要求，以保證Tesla在未來的發展中保持完全合規」。