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遭教練長期性侵 運動員亨尼西狀告北加洛斯蓋圖高中

記者陳程威／洛斯蓋圖報導
亨尼西將對洛斯蓋圖高中提起訴訟。（記者陳程威╱攝影）
亨尼西將對洛斯蓋圖高中提起訴訟。（記者陳程威╱攝影）

著名田徑運動員、曾是全國高中女子800米紀錄保持者的亨尼西（Heather Hennessey）6日召開記者會，宣布將針對洛斯蓋圖高中提出性侵害指控。

亨尼西表示，教練針對她長期性侵害，嚴重損害了她的健康並且造成了艱難的創傷後遺症。亨尼西的代表律師表示，將針對洛斯蓋圖高中在性侵害中的不作為提起訴訟。

亨尼西以及其律師表示，希望訴訟能夠改變洛斯蓋圖的校園文化，使得今後每一個學生都不必受到性侵害的傷害。

截至發稿，洛斯蓋圖高中尚未對亨尼西的指控做出回應。

亨尼西表示，她在14歲左右就遭到教練性侵害。在一次拒絕教練進一步的性侵害之後，教練便鼓動田徑隊裡的其他隊員針對自己。她指出，在經受到教練的性侵害之後，學校並沒有提供相應的資源以及支持。「我感到恐懼以及恐慌，因為我覺得自己很孤單，並沒有人站出來聲援以及支持我」。

亨尼西表示，儘管自己贏得了全國比賽冠軍，但之後高中教練仍然要求其參加高中的運動營隊。而在運動營隊的旅行過程中，自己又一次遭到教練的虐待。之後，自己的奧運夢想就在那一刻破滅了。「在這麼多年以來，我內心中一直住著一個14歲無助的小女孩。」

亨尼西表示，教練的性侵害對她造成了嚴重後果以及後遺症，至今仍然傷害著她。她說，是沉默的文化以及對於性侵害的包容，持續縱容性侵害的發生。

「我希望能夠告訴所有女性，特別是洛斯蓋圖高中的女生們，你們並不孤獨。」亨尼西表示，直到自己站出來，公開指責教練性侵害後，才發現遭受該教練性侵害的女性並不只一位。她自己經受了長期的煎熬，直到五年前接受心理諮商之後，才真正從創傷中走出來。

同時亨尼西希望可以改變長期以來固有的校園體育文化。「我希望有一天女性的身體、運動員的身體、孩子們的身體都能夠被尊重。」

亨尼西也是洛斯蓋圖體育名人堂成員。

性侵 奧運

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