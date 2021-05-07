義大利殺警案╱2灣區青年被判終身監禁 家屬不滿

灣區居民艾德（左一）和納特耶約特（左四）在義大利殺害警察被判終身監禁。（美聯社）

等同黑手黨重刑 引爭議

灣區兩名青年在義大利 涉嫌殺死警察 罪成，5日被陪審團判處終身監禁。家屬代表律師6日砲轟，不應該以懲治黑手黨的刑罰來懲罰這兩名年輕人。

2019年7月26日，當時19歲的艾德（Finnegan Lee Elder）和18歲的納特耶約特（Gabriel Natale-Hjorth）在義大利羅馬殺死國家憲兵隊副旅長雷加（Mario Cerciello Rega），遭義大利檢方提起公訴。檢察官表示，儘管只有一人揮刀，但兩人自始至終都共同行動、互相掩護。

艾德代表律師彼德斯（右一）和艾德父母（左一、左二）認為判決不公。（美聯社）

被告律師：判決侮辱司法

陪審團5日做出判決，兩名被告所有罪名皆成立，被處以義大利最高刑罰終身監禁。代表艾德家屬的美國 律師彼得斯（Craig Peters）稱判決「侮辱司法」。

彼得斯6日接受美聯社訪問時說：「陪審團對兩人做出只適用於濫殺無辜的黑手黨老大的判決。這兩個孩子和黑手黨怎麼會是同一等級？從邏輯角度來看，所有罪名都成立實在沒有道理。從情感角度來看，把他們和冷血殺手放在同一等級也沒有道理，而且，檢察官也承認，被告犯案時並未深思。」

美聯社指出，義大利司法系統本應強調改過遷善，許多被判終身監禁的罪犯，通常都會在坐滿20年牢後被釋放。不過，是否應該對殺害多人、用炸彈炸死法官和反黑手黨調查員的幫派份子處以終身監禁，在義大利仍是一個極具爭議性的話題。

美聯社表示，被告家屬或許可以以雷加和夥伴瓦里亞雷（Andrea Varriale）並未遵守在執法時隨身攜帶配槍的規定為理由提出上訴。

義大利上訴法院推翻先前判決或大幅減少刑期的例子並不罕見，美國學生納克斯（Amanda Knox）和其義大利男友索雷契托（Raffaele Sollecito）的案件就是一例。

若敗訴恐囚最高28.5年

納克斯和索雷契托2007年在義大利被控殺害納克斯的英國室友，義大利最高法院認為檢方提出的訴訟有漏洞且草率，於是推翻了下級法院的判決。倘若上訴失敗，納克斯和索雷契托恐怕要分別被監禁28年半和25年。

彼得斯表示，希望他們的上訴「可以交由較老練、經驗較豐富、較有理性的法官來審理，將事情合理化，並公平主持正義」。