我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

抵禦南非變種病毒 市面疫苗保護力較低

記者謝雨珊／綜合報導
莫德納（Moderna）藥廠指出，施打第三劑疫苗，對抗南非變種病毒的保護作用將有所提高。（本報檔案照）
莫德納（Moderna）藥廠指出，施打第三劑疫苗，對抗南非變種病毒的保護作用將有所提高。（本報檔案照）

近幾個月的研究發現，目前美國市面上的三種疫苗，和馬上要在美國獲得核准使用的第四種疫苗，對南非變種病毒的保護作用較低。

登在英國醫學雜誌的一項研究報告顯示，輝瑞（Pfizer）疫苗對抵抗傳播力極強的英國變種病毒（B.1.1.7）、南非變種病毒（B.1.351）確實有保護效用。不過研究發現，輝瑞抵抗英國變種病毒的效用接近90%，但對南非變種病毒的效用則明顯降為75%。

針對莫德納（Moderna）疫苗的參與者，研究指出打完兩劑後的六至八周後，發現參與者對抗新冠病毒的抗體，對抗病毒的效用高，但是面對南非變種病毒，保護作用降低了近一半。莫德納藥廠5日對此回應表示，施打第三劑疫苗，對抗南非變種病毒的保護作用將提高許多。

至於嬌生（Johnson & Johnson ）疫苗，研究顯示嬌生在美國的保護作用高達72%，但在南非的保護效用下降至64%。

至於可望近期在美國獲核准，由美國藥廠製造的Novavax疫苗，在英國的保護效用高達89%，在南非的保護效用卻只有49%。

根據華盛頓郵報（The Washington Post)，有專家指出，只有接種第一劑的民眾抵抗英國變種病毒的效用只有30%，抵抗南非變種病毒的效用更降至17%。馬里蘭大學（University of Maryland）醫學科系的疫苗發展中心主任Kathleen Neuzil表示，這項統計完全呈現了完成施打第二劑的重要性。

變種病毒 疫苗 南非

上一則

庫比蒂諾學區特別選舉 A提案難過關

下一則

在義大利殺警 灣區2青年終身監禁

延伸閱讀

美放棄疫苗專利 激怒藥廠：供應鏈會更弱 偽疫苗會盛行

美放棄疫苗專利 激怒藥廠：供應鏈會更弱 偽疫苗會盛行
從供不應求到乏人問津 新州關閉部分疫苗站

從供不應求到乏人問津 新州關閉部分疫苗站
CDC：紐約變種病毒不易導致重症或二次感染

CDC：紐約變種病毒不易導致重症或二次感染
輝瑞疫苗獲加拿大授權 供12歲至15歲青少年使用

輝瑞疫苗獲加拿大授權 供12歲至15歲青少年使用
疫苗接種速度趨緩 紐時揪出3關鍵

疫苗接種速度趨緩 紐時揪出3關鍵

熱門新聞

亞裔父親帶著一歲的孩子在舊金山市散步時遭到殘忍襲擊。(電視新聞截圖)

「我倒地 嬰兒車滑走」金山亞裔男推1歲子上街 遭推倒痛毆

2021-05-05 00:23
林伯受傷送院，臉部縫針。（受訪者提供）

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

2021-04-30 23:49
三名嫌犯在光天化日之下，砸破玻璃試圖搶走珠寶。（圖：讀者提供）

3匪搶舊金山華埠珠寶店 警局長就在隔街

2021-05-02 00:20
「Iterable」共同創辦人暨前執行長朱浩然坦承，曾於2019年一次投資人會議之前、嘗試服用少量幻覺劑。(圖取自Iterable官網)

服用興奮劑 舊金山新創公司華裔執行長被開除

2021-05-06 19:11
矽谷住屋開支已成為困擾民眾的大問題。圖為矽谷一處露營車營地。(Getty Images)

巴洛阿圖住房危機 揭開矽谷「種族隔離」難題

2021-05-03 02:15
伍雷翠芳在醫院的照片。（取自Gofundme）

兩華婦金山街頭被砍 非裔嫌落網

2021-05-06 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世