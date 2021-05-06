上訴法院：加州州長紐森發布緊急命令 不違憲

第三地方上訴法院裁定，加州州長擁有發布緊急命令的權力。（美聯社）

針對下級法院裁定加州 州長紐森 （Gavin Newsom）對新冠疫情 做出過多單方面的決定，加州上訴法院法官5日駁回下級法院這項裁定，對紐森在疫情期間使用緊急權力制定影響深遠的政策表示支持。

沙加緬度第三地方上訴法院（3rd District Court of Appeal）三名法官一致裁定，有法官先前對「緊急服務法」（Emergency Services Act）做出錯誤解釋，禁止紐森在緊急情況下頒布準立法命令（quasi-legislative order）。主審法官雷伊（Vance Raye）在一項由共和黨提出的訴訟裁決書中說：「我們得出的結論是：發布此類命令並不構成違憲的立法權下放。」

沙特縣高等法院（Sutter County Superior Court）法官赫克曼（Sarah Heckman）早前裁決紐森違憲篡奪立法機關權力，第三地方上訴法院已中止這項裁決。

赫克曼另外還發出一項禁令，禁止紐森根據「加州緊急服務法」（California Emergency Services Act）發布任何改變加州法律和立法政策的命令。這項禁令也已被第三地方上訴法院中止。

上訴法院表示，下級法院的裁決引起「紐森在疫情期間下達命令造成公眾極大關注的問題」。但上訴法院同意紐森的論點，即在危機發生時，他是在加州法律賦予他的緊急權限之下行事。

加州眾議員加拉格（James Gallagher）和凱利（Kevin Kiley）表示，紐森在疫情期間發布數十次緊急命令，等於是一人專政。加拉格和凱利表示，他們會向加州最高法院提出上訴。

紐森辦公室認為，上訴法院的判決「為公共安全和所有加州人贏得勝利」。聲明說：「判決維護了加州在災難中拯救生命和保護加州人的能力，無論是地震、野火，還是這場前所未有的疫情。」