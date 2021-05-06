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辱罵亞裔+扔水瓶 加州柏克萊今年首起仇恨犯罪起訴

記者劉先進／柏克萊報導
56歲的嫌犯阿基米德因為咒罵亞裔女性，並向受害者扔水瓶，被起訴犯下仇恨犯罪、毆打他人和在公共場合使用攻擊性語言的輕罪。（警方供圖）
56歲的嫌犯阿基米德因為咒罵亞裔女性，並向受害者扔水瓶，被起訴犯下仇恨犯罪、毆打他人和在公共場合使用攻擊性語言的輕罪。（警方供圖）

柏克萊警方5日表示，4月30日3時58分，56歲的嫌犯阿基米德（Antoinette Archimede）因為咒罵亞裔女性，並向受害者扔水瓶，被警方逮捕。阿拉米達縣地檢處起訴她犯下仇恨犯罪、毆打他人和在公共場合使用攻擊性語言的輕罪。阿基米德在今年1月曾因為涉嫌仇恨犯罪被捕。

這是阿縣地檢處今年首次在柏克萊提出仇恨犯罪的指控。就在3日，涉嫌在屋崙華埠攻擊華埠社區領袖的陳錫澎的25歲嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey），也被指控襲擊或毆打造成嚴重人身傷害罪，違反假釋規定和仇恨犯罪。該案是華埠首個被指控仇恨犯罪的案件。

柏克萊警方提供的消息說，4月30日下午3時58分，兩名亞裔婦女在Telegraph Avenue和Durant Avenue地區的人行道上行走，經過阿基米德身邊。此時阿基米德正坐在附近的銀行自動提款機前。當一名亞裔女性與阿基米德有眼神交流時，她開始辱罵對方的亞裔身分，向兩人丟了水瓶子後走開。

柏克萊警員接到報警後，在幾個街區外逮捕了阿基米德。阿縣地檢處指控她犯有仇恨罪（即根據一個人的特徵故意威脅對方）毆打他人和在公共場合使用攻擊性語言罪。三項罪行都被列為輕罪。

根據阿縣高等法院的在線訴訟程式系統，阿基米德涉及60多起刑事案件，多數為輕罪，在柏克萊頗有名頭。她在今年1月因為涉嫌仇恨犯罪被捕。當時在市中心的一次暴力衝突中，她對西裔市民大喊大叫仇恨的話語。但根據法庭記錄，阿基米德最終只被指控與該事件有關的輕度傷害罪，並未被指控仇恨犯罪。

今年以來，柏克萊涉及仇恨犯罪的逮捕越來越常見。上周，警方以涉嫌仇恨犯罪逮捕了居民沃蘭德（ Julie Walrand），據說，她在駕車引起的爭吵中，使用N字開頭的歧視性話語，稱呼一名送貨司機。警方還在4月逮捕了一名29歲的男子，他涉嫌仇恨犯罪。據稱，他跟蹤了兩名男子，並對兩個受害者的「中國傳統風格」發表了輕蔑誹謗的言論。兩起案件都未提出指控，具體起訴罪名可能仍在審查中。

柏克萊警局說，仇恨犯罪是針對個人、團體或財產的犯罪，其動機是基於受害者的真實或感知的受保護社會群體。該局高度重視州和聯邦法律所保障的所有個人的權利。仇恨犯罪是一種嚴重的違法行為，在柏克萊不被容忍。

涉嫌在屋崙華埠攻擊華埠社區領袖的陳錫澎的25歲嫌犯拉姆齊，也被指控仇恨犯罪。該案...
涉嫌在屋崙華埠攻擊華埠社區領袖的陳錫澎的25歲嫌犯拉姆齊，也被指控仇恨犯罪。該案是屋崙華埠首個被指控仇恨犯罪的案件。（警方供圖）

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