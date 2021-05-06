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抓東灣肇逃嫌犯 康縣警陸空大追捕

記者劉先進／柏克萊報導
警方直升機上拍攝的視頻顯示，將涉嫌重罪的嫌犯布朗（Keenan Hicks-Brown）抓獲。（視頻截圖）
警方直升機上拍攝的視頻顯示，將涉嫌重罪的嫌犯布朗（Keenan Hicks-Brown）抓獲。（視頻截圖）

東灣安蒂奧克（Antioch）市的23歲男子布朗（Keenan Hicks-Brown）開車撞受害者車輛，被警方抓捕時，還試圖衝撞警車逃跑，康曲柯士達縣警出動直升機，展開陸空大追捕。之後，布朗開車逃到柏克萊加大校園附近，棄車步行企圖逃走，在街頭被柏克萊警方抓獲，當時他試圖扔掉已經子彈上膛、且序列號被刮掉的槍械。布朗可能將被起訴拒捕和攜帶子彈上膛、未登記的槍支及攜帶大容量彈匣槍枝等罪。

康曲柯士達縣警表示，4月30日下午2時52分，接到911報警電話，在Wilbur Avenue和Cavallo Road地區，布朗駕駛Honda車追逐另一女性駕駛車輛並撞擊此車。縣警在西10街和G街找到了涉案車輛，並且試圖攔截嫌疑車，但布朗卻開始逃逸，期間並試圖衝撞一輛警車。

他隨後上了4號公路沿著西行線逃跑。警方出動直升機緊追不捨。

柏克萊警方的視頻顯示，下午3時15分，嫌疑人的深色車輛逃到柏克萊，在車流中穿行。頭頂的直升機則追個不停。與此同時，康縣警員與柏克萊警局取得聯繫，雙方分享嫌犯位置，合作展開逮捕。

布朗開車跑了一陣子後，將車停放在柏克萊加大校園的Southside社區，Haste和Fulton街附近，然後下車步行逃跑，還一度試圖翻牆躲避。柏克萊騎自行車的警員很快在Shattuck Avenue和Fulton Street之間的Dwight Way追上他。在逮捕過程中，一把槍從布朗的腰包裏飛了出來。警方繳獲了此槍。布朗涉嫌拒捕和攜帶上膛、未登記的槍支及攜帶大容量彈夾。

東灣安蒂奧克23歲男子布朗開車撞受害者車輛，被警方抓捕時，還試圖衝撞警車逃跑，康...
東灣安蒂奧克23歲男子布朗開車撞受害者車輛，被警方抓捕時，還試圖衝撞警車逃跑，康曲柯士達縣警出動直升機追捕。（警方供圖）
警方直升機上拍攝的視頻顯示，嫌犯布朗開車逃跑，警方窮追不捨。（視頻截圖）
警方直升機上拍攝的視頻顯示，嫌犯布朗開車逃跑，警方窮追不捨。（視頻截圖）

柏克萊加大 槍支 Honda

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