我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3247萬人確診 已施打2.4億劑疫苗

蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

確診率僅1%…過去一周 加州防疫全美最優

編譯組／綜合報導
加州疫情大幅趨緩，民眾接受疫苗情況也較他州好。（KTLA截圖）
加州疫情大幅趨緩，民眾接受疫苗情況也較他州好。（KTLA截圖）

面對全球和美國許多地方爆發第三波新冠肺炎疫情加州表現卻一枝獨秀。過去一周，加州繳出感染率最低的成績，陽性確診數如雲霄飛車般下降，徘徊在1%左右。專家指出，加州人較高的疫苗接受度、較少出現高傳染性的變種病毒，是疫情趨緩的主因。

KTLA電視台報導，目前德州感染率是加州兩倍、紐約州是加州四倍，佛羅里達州感染率高達加州六倍，密西根州發病率仍是全美最高，每10萬居民299例，高達加州每10萬居民29例的十倍。

舊金山加大流行病學家George Rutherford說，加州再次成為第一名。過去兩周總病例下降37%，住院率下降5%，死亡率下降一半。

數據顯示，過去一周加州平均每日新確診病例數少於2000，與去年12月和1月激增高峰時每日增加5萬2000起病例相比巨幅下降。上周，每天約60加州人死於新冠肺炎，是過去半年來未見的數字，1月份這個數字是每天平均562死亡。

此外加州58個縣中，目前已沒有一個地區，被劃為疫情最嚴重的紫色，但13個縣仍屬第二高的紅色區塊，包括中央山谷、山區與加州北部人煙稀少的地區。

若此趨勢持續，洛杉磯、舊金山、馬林（Marin）和Trinity等縣，可望於本周進入加州疫情最輕微的黃色等級，允許體育館、電影院、遊樂園、運動場和博物館擴大客容量。

加州州長紐森（Gavin Newsom）先前曾表示，希望加州於6月15日全面重啟經濟，只要住院率保持穩定，疫苗供應充足，也能減少防疫措施。

加州變種病毒（B.1.427/B.1.429）在加州較為「強勢」，某種程度阻止了高度傳染性的英國變種病毒，這也是科學家認為疫情相對趨緩的原因之一。

然而，民眾施打疫苗的興趣有所降低。洛縣上周預約施打疫苗人數下降50%。接種情況良好的縣，包括舊金山和聖地牙哥縣，有超過六成民眾至少接種第一劑。洛縣47%，橙縣與范杜拉縣為49%，河濱縣僅38%，聖伯納汀諾縣僅35%。

族裔施打疫苗的比例懸殊也令人擔憂。如洛縣約50%白人、亞裔和美國原住民，至少已接種第一劑疫苗，但西裔和非裔卻僅30%。

加州 疫苗 疫情

上一則

研究：孕婦新生兒染疫 併發症風險多50%

下一則

各族裔學生加入 守護屋崙華埠添生力軍

延伸閱讀

紐森重啟k-12公立學校 64%加州家長贊同

紐森重啟k-12公立學校 64%加州家長贊同
儘管其他州新冠病例激增 加州疫情控制名列第一

儘管其他州新冠病例激增 加州疫情控制名列第一
為保護孩子安全 完全接種疫苗的家長繼續選擇戴口罩

為保護孩子安全 完全接種疫苗的家長繼續選擇戴口罩
無證客悲歌 偷渡小船加州外海翻覆 至少3死27傷

無證客悲歌 偷渡小船加州外海翻覆 至少3死27傷
加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

熱門新聞

亞裔家庭在舊金山漁人碼頭險遭搶劫。圖為漁人碼頭。(Getty Images)

亞裔家族18人遊漁人碼頭 遇持槍匪險被搶

2021-04-26 14:06
林伯受傷送院，臉部縫針。（受訪者提供）

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

2021-04-30 23:49
針對華埠罪案飆升，仇恨犯罪增多，陳錫澎多次發聲。（記者劉先進／攝影）

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

2021-04-30 00:15
灣區一名男子接種嬌生疫苗也出現血栓現象。（美聯社）

加州灣區男接種嬌生 出現血栓 可能是全美男性首例

2021-04-27 10:40
屋崙男子岡薩雷茲上周在阿拉米達市遭警方壓頭致死。圖為案發現場影片的畫面。（阿拉米達市警局提供）

警壓頸致死？影片曝加州奧克蘭26歲男當場死亡 家屬討公道

2021-04-28 01:35
劫匪拿出槍準備搶劫。（視頻截圖）

華人取錢被跟蹤險遭搶 開車到警局解困

2021-04-27 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞

噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞