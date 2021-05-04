我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

疫情翻轉 兒童占新確診22% 年輕人重症比率提高

屋崙華埠首例！襲擊陳錫澎 嫌犯被控仇恨犯罪

記者劉先進／屋崙報導
陳錫澎表示，希望受害者積極和警方合作，將仇恨暴力犯罪嫌犯繩之以法。（記者劉先進／攝影）
陳錫澎表示，希望受害者積極和警方合作，將仇恨暴力犯罪嫌犯繩之以法。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠社區領袖、商會主席陳錫澎（Carl Chan）4月29日被25歲的嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey）背後用拳頭襲擊，造成頭部、膝蓋擦傷，嫌犯下狠手時口中怒罵種族歧視話語。屋崙華埠聯絡警員符美（Mae Phu）5月3日表示，拉姆齊當天已被阿拉米達縣地檢處指控仇恨犯罪，以及襲擊或毆打造成嚴重人身傷害罪和違反假釋規定罪。這是近期華埠及周邊多起針對亞裔的襲擊後，首個被指控仇恨犯罪的案件，也是屋崙華埠首例。

阿拉米達縣監獄系統3日的更新消息也顯示，拉姆齊被起訴仇恨犯罪等罪名。陳錫澎表示，很開心華埠首個攻擊亞裔案件嫌犯被起訴仇恨犯罪，也鼓勵更多受害者和警局、地檢處合作，讓這些罪犯繩之以法、無所遁形。

襲擊陳錫澎的嫌犯被指控仇恨犯罪，為華埠首例。圖為陳錫澎拍下的嫌犯拉姆齊背影。（陳...
襲擊陳錫澎的嫌犯被指控仇恨犯罪，為華埠首例。圖為陳錫澎拍下的嫌犯拉姆齊背影。（陳錫澎供圖）

手機拍下嫌犯背影 助警逮人

陳錫澎4月29日下午遇襲，震動灣區各界，媒體紛紛跟進報導。他當時正在華埠辦事，準備幫助26日在公交車上無辜被毒打頭部的華人受害者林華振。當他步行到8街和Broadway轉彎處，感覺背後有人加速靠近，一道黑影閃過，隨後頭部被人用拳頭重擊，早年的練習功夫經驗，讓他反應敏捷，馬上雙手撐地從地上彈起。劫匪罵人襲擊後逃之夭夭。陳錫澎手機拍到其背影，幫助警方將之逮捕。

符美表示，拉姆齊3日被阿縣地檢處起訴襲擊或毆打造成嚴重人身傷害罪，違反假釋規定和仇恨犯罪。相信這是屋崙華埠及周邊亞裔被襲擊後、首次有嫌犯被起訴仇恨犯罪。

屋崙華埠聯絡警員符美（右四）此前和陳錫澎（右五）走訪華埠社區。符美說，襲擊陳錫澎...
屋崙華埠聯絡警員符美（右四）此前和陳錫澎（右五）走訪華埠社區。符美說，襲擊陳錫澎的嫌犯被指控仇恨犯罪，為華埠首例。（記者劉先進／攝影）

仇恨犯罪 定罪起訴難

本報記者調查發現，屋崙近期數個震驚社區、針對亞裔的暴力案件，都未起訴仇恨犯罪。比如，3月9日在屋崙美麗湖附近Adams Point社區搶劫75歲華人長者何柏（音譯，Pak Ho）並致其死亡的26歲嫌犯貝利（Teaunte Bailey），被指控謀殺和多項重罪，在保釋或自簽擔保期間犯罪。貝利同夥、搶劫案中開車的布里頓（Elbert Britton），被指控二級搶劫、一級和二級入室盜竊、接收贓物和非法駕駛或非法奪取他人車輛。

3月16日早上在屋崙華埠無故襲擊76歲華人長者的39歲嫌犯勞倫斯（John Lawrence），面臨襲擊他人可能導致重傷、虐待老人的重罪指控。1月31日在屋崙華埠連續推倒三個老人（其中兩個為亞裔）的28歲嫌犯穆斯利姆（Yahya Muslim），被指控犯下五項罪名，包括攻擊罪，致人身體傷害罪等。上述案件發生後，雖然社區有不少聲音認為，是針對亞裔的仇恨犯罪。但最終起訴文件均不包含此罪名。

符美表示，仇恨犯罪起訴很難，其關鍵原因是必須同時滿足數個條件。比如，嫌犯須犯下真正罪行，同時其犯罪動機顯示有仇恨動機因素，如嫌犯嘴上叫嚷，討厭華人等種族歧視的語句。若某人只是大喊種族歧視的詞語，卻沒有犯罪舉動，最多只能算仇恨事故。

陳錫澎：受害者應主動和警方合作

陳錫澎則表示，阿縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）在他遇襲後也致電問候。他坦言，遇襲時情況危急，連眼鏡掉在地上都不知道。但慢慢回憶起來，襲擊者大喊「fucking Chinaman」等詞語。「有時仇恨犯罪難以定罪，是因為有些受害者都不知道攻擊者講了什麼，有的是語言不通，有的是攻擊突然，腦袋一片空白。」

他也鼓勵，所有亞裔受害者積極主動和警方合作，提供現場所有細節，幫助警方逮捕和地檢處起訴，將罪犯繩之以法，「不要等著警方來找你。受害者有權詢問案情進展。」

仇恨犯罪 華埠 屋崙

上一則

漫威英雄戰 柯瑞轟41分 率勇士輕取鵜鶘

下一則

研究：孕婦新生兒染疫 併發症風險高

延伸閱讀

各族裔學生加入 守護屋崙華埠添生力軍

各族裔學生加入 守護屋崙華埠添生力軍
陳錫澎被襲不退縮：就是拄拐杖也會站起來發聲

陳錫澎被襲不退縮：就是拄拐杖也會站起來發聲

屋崙華埠治安再起波瀾 華婦挎包10秒被搶

屋崙華埠治安再起波瀾 華婦挎包10秒被搶
河濱市中國城 1870年創建2處 早於洛城華埠

河濱市中國城 1870年創建2處 早於洛城華埠
屋崙華埠再傳搶劫 華婦挎包10秒被搶

屋崙華埠再傳搶劫 華婦挎包10秒被搶

熱門新聞

亞裔家庭在舊金山漁人碼頭險遭搶劫。圖為漁人碼頭。(Getty Images)

亞裔家族18人遊漁人碼頭 遇持槍匪險被搶

2021-04-26 14:06
林伯受傷送院，臉部縫針。（受訪者提供）

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

2021-04-30 23:49
針對華埠罪案飆升，仇恨犯罪增多，陳錫澎多次發聲。（記者劉先進／攝影）

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

2021-04-30 00:15
灣區一名男子接種嬌生疫苗也出現血栓現象。（美聯社）

加州灣區男接種嬌生 出現血栓 可能是全美男性首例

2021-04-27 10:40
屋崙男子岡薩雷茲上周在阿拉米達市遭警方壓頭致死。圖為案發現場影片的畫面。（阿拉米達市警局提供）

警壓頸致死？影片曝加州奧克蘭26歲男當場死亡 家屬討公道

2021-04-28 01:35
劫匪拿出槍準備搶劫。（視頻截圖）

華人取錢被跟蹤險遭搶 開車到警局解困

2021-04-27 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮