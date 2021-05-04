屋崙華埠首例！襲擊陳錫澎 嫌犯被控仇恨犯罪

陳錫澎表示，希望受害者積極和警方合作，將仇恨暴力犯罪嫌犯繩之以法。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 社區領袖、商會主席陳錫澎（Carl Chan）4月29日被25歲的嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey）背後用拳頭襲擊，造成頭部、膝蓋擦傷，嫌犯下狠手時口中怒罵種族歧視話語。屋崙華埠聯絡警員符美（Mae Phu）5月3日表示，拉姆齊當天已被阿拉米達縣地檢處指控仇恨犯罪 ，以及襲擊或毆打造成嚴重人身傷害罪和違反假釋規定罪。這是近期華埠及周邊多起針對亞裔的襲擊後，首個被指控仇恨犯罪的案件，也是屋崙華埠首例。

阿拉米達縣監獄系統3日的更新消息也顯示，拉姆齊被起訴仇恨犯罪等罪名。陳錫澎表示，很開心華埠首個攻擊亞裔案件嫌犯被起訴仇恨犯罪，也鼓勵更多受害者和警局、地檢處合作，讓這些罪犯繩之以法、無所遁形。

襲擊陳錫澎的嫌犯被指控仇恨犯罪，為華埠首例。圖為陳錫澎拍下的嫌犯拉姆齊背影。（陳錫澎供圖）

手機拍下嫌犯背影 助警逮人

陳錫澎4月29日下午遇襲，震動灣區各界，媒體紛紛跟進報導。他當時正在華埠辦事，準備幫助26日在公交車上無辜被毒打頭部的華人受害者林華振。當他步行到8街和Broadway轉彎處，感覺背後有人加速靠近，一道黑影閃過，隨後頭部被人用拳頭重擊，早年的練習功夫經驗，讓他反應敏捷，馬上雙手撐地從地上彈起。劫匪罵人襲擊後逃之夭夭。陳錫澎手機拍到其背影，幫助警方將之逮捕。

符美表示，拉姆齊3日被阿縣地檢處起訴襲擊或毆打造成嚴重人身傷害罪，違反假釋規定和仇恨犯罪。相信這是屋崙華埠及周邊亞裔被襲擊後、首次有嫌犯被起訴仇恨犯罪。

屋崙華埠聯絡警員符美（右四）此前和陳錫澎（右五）走訪華埠社區。符美說，襲擊陳錫澎的嫌犯被指控仇恨犯罪，為華埠首例。（記者劉先進／攝影）

仇恨犯罪 定罪起訴難

本報記者調查發現，屋崙近期數個震驚社區、針對亞裔的暴力案件，都未起訴仇恨犯罪。比如，3月9日在屋崙美麗湖附近Adams Point社區搶劫75歲華人長者何柏（音譯，Pak Ho）並致其死亡的26歲嫌犯貝利（Teaunte Bailey），被指控謀殺和多項重罪，在保釋或自簽擔保期間犯罪。貝利同夥、搶劫案中開車的布里頓（Elbert Britton），被指控二級搶劫、一級和二級入室盜竊、接收贓物和非法駕駛或非法奪取他人車輛。

3月16日早上在屋崙華埠無故襲擊76歲華人長者的39歲嫌犯勞倫斯（John Lawrence），面臨襲擊他人可能導致重傷、虐待老人的重罪指控。1月31日在屋崙華埠連續推倒三個老人（其中兩個為亞裔）的28歲嫌犯穆斯利姆（Yahya Muslim），被指控犯下五項罪名，包括攻擊罪，致人身體傷害罪等。上述案件發生後，雖然社區有不少聲音認為，是針對亞裔的仇恨犯罪。但最終起訴文件均不包含此罪名。

符美表示，仇恨犯罪起訴很難，其關鍵原因是必須同時滿足數個條件。比如，嫌犯須犯下真正罪行，同時其犯罪動機顯示有仇恨動機因素，如嫌犯嘴上叫嚷，討厭華人等種族歧視的語句。若某人只是大喊種族歧視的詞語，卻沒有犯罪舉動，最多只能算仇恨事故。

陳錫澎：受害者應主動和警方合作

陳錫澎則表示，阿縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）在他遇襲後也致電問候。他坦言，遇襲時情況危急，連眼鏡掉在地上都不知道。但慢慢回憶起來，襲擊者大喊「fucking Chinaman」等詞語。「有時仇恨犯罪難以定罪，是因為有些受害者都不知道攻擊者講了什麼，有的是語言不通，有的是攻擊突然，腦袋一片空白。」

他也鼓勵，所有亞裔受害者積極主動和警方合作，提供現場所有細節，幫助警方逮捕和地檢處起訴，將罪犯繩之以法，「不要等著警方來找你。受害者有權詢問案情進展。」