各族裔學生加入 守護屋崙華埠添生力軍

屋崙華埠義工巡邏隊，增加生力軍，有6個各族裔學生亮相。（記者劉先進／攝影）

自2月初以來，屋崙華埠 有多個義工團隊巡邏。在華埠義工巡邏隊這周慶祝母親節的活動上，更有6個年輕學生亮相，包含亞裔 、非裔 等族裔，可謂華埠義工生力軍。

初中八年級學生洪迪倫（Dillon Hong）表示，當看到亞裔老人在華埠被人莫名襲擊的視頻時，感到非常生氣和憤怒，所以才在近2個月前就開始參加華埠巡邏，希望保護社區安全。「我平常時間比較多，每周來一次華埠也是舉手之勞，希望能真正幫到華埠。」

泰勒（Maxwell Taylor）和父親斯科特（Scott Taylor）、母親妮可（Nicole Taylor）一起來華埠巡邏多次。父親斯科特是非裔，而母親是越南裔。斯科特經常帶兒子到處旅遊增長見聞。他自己本人在洛杉磯、北加州等地醫院都有過創傷治療的救治經驗，對暴力造成的傷害，非常熟悉。他也常常教育孩子，要愛護他人。

身為混血的泰勒說，得知華埠老人被襲擊的事情後，就覺得能提供力所能及的幫助，每周到華埠巡邏，保護社區安全義不容辭。

華埠義工巡邏隊隊長鄺偉醫師表示，從2月6日起華埠開始巡邏，治安明顯好轉，但也有零星罪案不斷發生，包括華埠商會主席陳錫澎被襲擊。義工團隊本來打算在啟動一個月後告一段落，但因為治安形勢發生變化，加上商戶熱情的支持，所以一再延長和增加巡邏時間，目前還會堅持下去。也希望有更多華埠巡邏回歸，維護社區治安。