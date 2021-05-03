我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

屋崙五一遊行 警民衝突 7人被捕

編譯組╱灣區2日電

屋崙「五一」國際勞動節抗議活動1日展開，抗議活動開始時，車隊先遊行過街。抗議活動中出現群眾與警察衝突情況。警方逮捕數人歸案。

屋崙警方表示，抗議行動中出現衝突事件，包括攻擊警察，使用致命性武器攻擊警察，拒捕，以及阻撓警方辦案等。屋崙警方在這次抗議活動中，一共逮捕七人歸案。

警方表示，一名抗議者於第二街與卡斯楚街 (Castro Street) 交叉口攻擊警察。另外一次攻擊警察事件出現於第十街與卡斯楚街交叉口。

現場錄影顯示，活動中大批警察出現。一群警察披戴戰術裝備，走過街頭。組織抗議活動代表稱，1日抗議活動主要傳達新冠疫情相關訊息，特別是受到新冠影響的工人，包括他們的員工權利，移民權，醫療權，以及居家安全權利等。抗議活動中，有人闖入屋崙西區一處空屋。

闖入空屋抗議群眾表示，這棟空房屋是一家名為SMC 公司所有。新冠疫情間許多人無家可歸，一棟大房屋卻空蕩蕩無人居住，這棟房屋應當屬於社區所有，服務地方民眾。

五一勞動節抗議活動從Lake Merrit捷運車站展開，勞工權利與平等權一般為五一抗議行動的主要項目。這次抗議活動中，並沒有傳出破壞事件。

抗議活動策劃人米格托 (Erica Mighetto) 說，資產數十億的公司用金錢投票，「我們只能用群眾的力量投票」。因此全球民眾都應該大批出現，支持勞工組織，對抗資產雄厚的公司。

警察 屋崙 疫情

上一則

關於糖尿病 你該知道的4件「食事」

下一則

陳錫澎被襲…怕女兒擔心 沒主動告訴她

延伸閱讀

三人搶劫賭場贏家被捕 女嫌犯案發前還陪贏家回酒店

三人搶劫賭場贏家被捕 女嫌犯案發前還陪贏家回酒店
金山奧克蘭遇襲後 陳錫澎：不可以害怕，我更加要站出來

金山奧克蘭遇襲後 陳錫澎：不可以害怕，我更加要站出來
奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血
專搶亞裔女皮包 男子遭聖荷西警局逮補

專搶亞裔女皮包 男子遭聖荷西警局逮補
仇恨犯罪？加州屋崙華埠社區領袖陳錫澎遭人從後擊頭

仇恨犯罪？加州屋崙華埠社區領袖陳錫澎遭人從後擊頭

熱門新聞

亞裔家庭在舊金山漁人碼頭險遭搶劫。圖為漁人碼頭。(Getty Images)

亞裔家族18人遊漁人碼頭 遇持槍匪險被搶

2021-04-26 14:06
林伯受傷送院，臉部縫針。（受訪者提供）

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

2021-04-30 23:49
針對華埠罪案飆升，仇恨犯罪增多，陳錫澎多次發聲。（記者劉先進／攝影）

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

2021-04-30 00:15
灣區一名男子接種嬌生疫苗也出現血栓現象。（美聯社）

加州灣區男接種嬌生 出現血栓 可能是全美男性首例

2021-04-27 10:40
屋崙男子岡薩雷茲上周在阿拉米達市遭警方壓頭致死。圖為案發現場影片的畫面。（阿拉米達市警局提供）

警壓頸致死？影片曝加州奧克蘭26歲男當場死亡 家屬討公道

2021-04-28 01:35
劫匪拿出槍準備搶劫。（視頻截圖）

華人取錢被跟蹤險遭搶 開車到警局解困

2021-04-27 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員