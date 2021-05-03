屋崙五一遊行 警民衝突 7人被捕

屋崙 「五一」國際勞動節抗議活動1日展開，抗議活動開始時，車隊先遊行過街。抗議活動中出現群眾與警察 衝突情況。警方逮捕數人歸案。

屋崙警方表示，抗議行動中出現衝突事件，包括攻擊警察，使用致命性武器攻擊警察，拒捕，以及阻撓警方辦案等。屋崙警方在這次抗議活動中，一共逮捕七人歸案。

警方表示，一名抗議者於第二街與卡斯楚街 (Castro Street) 交叉口攻擊警察。另外一次攻擊警察事件出現於第十街與卡斯楚街交叉口。

現場錄影顯示，活動中大批警察出現。一群警察披戴戰術裝備，走過街頭。組織抗議活動代表稱，1日抗議活動主要傳達新冠疫情 相關訊息，特別是受到新冠影響的工人，包括他們的員工權利，移民權，醫療權，以及居家安全權利等。抗議活動中，有人闖入屋崙西區一處空屋。

闖入空屋抗議群眾表示，這棟空房屋是一家名為SMC 公司所有。新冠疫情間許多人無家可歸，一棟大房屋卻空蕩蕩無人居住，這棟房屋應當屬於社區所有，服務地方民眾。

五一勞動節抗議活動從Lake Merrit捷運車站展開，勞工權利與平等權一般為五一抗議行動的主要項目。這次抗議活動中，並沒有傳出破壞事件。

抗議活動策劃人米格托 (Erica Mighetto) 說，資產數十億的公司用金錢投票，「我們只能用群眾的力量投票」。因此全球民眾都應該大批出現，支持勞工組織，對抗資產雄厚的公司。