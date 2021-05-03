我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

屋崙華埠治安再起波瀾 華婦挎包10秒被搶

記者劉先進／屋崙報導
東灣台山同鄉會正在屋崙華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）
東灣台山同鄉會正在屋崙華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）

過去一周，屋崙華埠及周邊治安再起波瀾，華埠商會主席陳錫澎被人莫名襲擊。而東灣台山同鄉會主席馬作林2日表示，4月30日下午，有劫匪開車到8街和Franklin街附近搶劫華人老婦的挎包，同鄉會社安隊衝過去制止，但劫匪行動迅速，得手後跳上同夥車輛逃之夭夭。社安隊成員拍下車牌報告給警方，目前警局正在跟進此事。

馬作林表示，事發時為4月30日下午2時許。華人老婦拿著挎包在路邊站著。劫匪突然出現實施搶劫，三個社安隊成員見到後，馬上跑過去幫忙，無奈劫匪狡猾，動作快捷，搶劫成功後，估計是坐上同夥車輛逃離。整個過程只有10秒。華人老婦的手臂和腳只是有輕微損傷，身體並無大礙。挎包被搶後，損失300元現金和一個手鐲。

馬作林表示，此前一頓時間華埠罪案飆升，但目前治安狀況好轉，只是有零星罪案發生。華埠5月1日實施停車新規，取消此前執行的、早上7時到10時為貨車專用黃色咪錶停車位，顧客停車更方便，人流有所增加。

即使如此，社安隊也未掉以輕心，還在加緊巡邏。目前已招募到100多人。周五到周一這四天華埠人流多，巡邏隊增加為三班，時間從早上9時到下午5時，希望此舉能覆蓋更多的區域和時間，保護華埠安全。也提醒華人外出要財不外露，少帶現金，避免成為目標。

華人被搶劫挎包後，社安隊前去幫忙。（社安隊供圖）
華人被搶劫挎包後，社安隊前去幫忙。（社安隊供圖）

華埠 華人 屋崙

上一則

聖他克魯茲山脈野火 燒掉附近半畝林地

下一則

陳錫澎被襲不退縮：就是拄拐杖也會站起來發聲

延伸閱讀

三人搶劫賭場贏家被捕 女嫌犯案發前還陪贏家回酒店

三人搶劫賭場贏家被捕 女嫌犯案發前還陪贏家回酒店
艾美獎製作人拍紀錄片 反對紐約華埠建監獄

艾美獎製作人拍紀錄片 反對紐約華埠建監獄
為亞裔社區服務第一步 越南裔青年自製300份餐送華埠

為亞裔社區服務第一步 越南裔青年自製300份餐送華埠

反亞裔頻發 金山警局長訪華埠商家

反亞裔頻發 金山警局長訪華埠商家
華埠服務中心加盟執行2計畫 多語言協助民眾水電瓦斯問題

華埠服務中心加盟執行2計畫 多語言協助民眾水電瓦斯問題

熱門新聞

亞裔家庭在舊金山漁人碼頭險遭搶劫。圖為漁人碼頭。(Getty Images)

亞裔家族18人遊漁人碼頭 遇持槍匪險被搶

2021-04-26 14:06
林伯受傷送院，臉部縫針。（受訪者提供）

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

2021-04-30 23:49
針對華埠罪案飆升，仇恨犯罪增多，陳錫澎多次發聲。（記者劉先進／攝影）

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

2021-04-30 00:15
灣區一名男子接種嬌生疫苗也出現血栓現象。（美聯社）

加州灣區男接種嬌生 出現血栓 可能是全美男性首例

2021-04-27 10:40
屋崙男子岡薩雷茲上周在阿拉米達市遭警方壓頭致死。圖為案發現場影片的畫面。（阿拉米達市警局提供）

警壓頸致死？影片曝加州奧克蘭26歲男當場死亡 家屬討公道

2021-04-28 01:35
劫匪拿出槍準備搶劫。（視頻截圖）

華人取錢被跟蹤險遭搶 開車到警局解困

2021-04-27 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員