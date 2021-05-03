屋崙華埠治安再起波瀾 華婦挎包10秒被搶

東灣台山同鄉會正在屋崙華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）

過去一周，屋崙華埠 及周邊治安再起波瀾，華埠商會主席陳錫澎被人莫名襲擊。而東灣台山同鄉會主席馬作林2日表示，4月30日下午，有劫匪開車到8街和Franklin街附近搶劫華人 老婦的挎包，同鄉會社安隊衝過去制止，但劫匪行動迅速，得手後跳上同夥車輛逃之夭夭。社安隊成員拍下車牌報告給警方，目前警局正在跟進此事。

馬作林表示，事發時為4月30日下午2時許。華人老婦拿著挎包在路邊站著。劫匪突然出現實施搶劫，三個社安隊成員見到後，馬上跑過去幫忙，無奈劫匪狡猾，動作快捷，搶劫成功後，估計是坐上同夥車輛逃離。整個過程只有10秒。華人老婦的手臂和腳只是有輕微損傷，身體並無大礙。挎包被搶後，損失300元現金和一個手鐲。

馬作林表示，此前一頓時間華埠罪案飆升，但目前治安狀況好轉，只是有零星罪案發生。華埠5月1日實施停車新規，取消此前執行的、早上7時到10時為貨車專用黃色咪錶停車位，顧客停車更方便，人流有所增加。

即使如此，社安隊也未掉以輕心，還在加緊巡邏。目前已招募到100多人。周五到周一這四天華埠人流多，巡邏隊增加為三班，時間從早上9時到下午5時，希望此舉能覆蓋更多的區域和時間，保護華埠安全。也提醒華人外出要財不外露，少帶現金，避免成為目標。