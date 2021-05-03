陳錫澎被襲不退縮：就是拄拐杖也會站起來發聲

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，遇襲後不會退縮，即使拄拐杖也要站出來發聲。（記者劉先進 ／攝影）

多次反對仇恨亞裔 、為社區發聲的屋崙 （Oakland，又譯奧克蘭）華埠 商會主席陳錫澎，在4月29日被人從背後用拳擊打頭部，襲擊者一度喊出種族歧視的話。此事震動灣區各界，媒體紛紛報導。陳錫澎2日參與華埠義工巡邏隊慶祝母親節活動時表示，因為害怕女兒過分擔心，他甚至不敢主動和她提及，沒想到朋友看到媒體報導告訴女兒此事。之後才和孩子通話詳談。30日淩晨3時多，他才睡覺，以檢測被打的頭部感覺是否正常。除了感謝各界關心，他也表示，「別擔心我，我不會氣餒和退縮。就是拄拐杖，也會站起來發聲。」

屋崙華埠商戶主席陳錫澎（右六）2日參加華埠義工巡邏隊慶祝母親節的互動。（記者劉先進 ／攝影）

陳錫澎說，襲擊發生後，一度收到1萬多條問候短訊和電話，有來自中國大陸、台灣、香港等地朋友的關心，也有華裔明星吳彥祖、新任加州檢察長邦塔（Rob Bonta）、屋崙市長薛麗比、屋崙警局官員的問候。因為詢問的人太多，他都沒來得及一一回覆。

他和邦塔提及，反對將某些搶劫重罪變為輕罪的SB82法案。他說，相信邦塔會和其他亞裔州議員討論法案。陳錫澎還和屋崙警局各級官員溝通，希望將派駐華埠巡邏的警員永久確定下來，更好保護社區治安。

陳錫澎數十年前練過功夫，所以反應敏捷。被人打中頭部後，馬上雙手撐地，準備和人搏鬥。嫌犯很狡猾，迅速溜走。他拍下嫌犯照片，幫助警方逮捕。他說，如果當時倒地，百分百確定襲擊者會過來拳打腳踢，進一步傷人。「被襲擊後，我都不敢第一時間告訴女兒。朋友看到新聞後和女兒說，她才知道。我後來又和女兒通電話提及此事。」

遇襲後，陳錫澎不敢開車，走回華埠商會辦公室。30日淩晨3時許，他才敢上床睡覺，以檢驗頭部受傷情況到底如何。他準備在3日左右到醫院進一步檢查。

屋崙警局對本報表示，襲擊案還在調查中。據悉，嫌犯為25歲、處於保釋狀態的拉姆齊（James Lee Ramsey）。紀錄顯示，他前科累累，曾被指控揮舞武器等，且假釋已被撤銷數次。

根據阿拉米達縣監獄系統的消息，拉姆齊被關押在東灣的聖他利達監獄（Santa Rita Jail），保釋金暫定為5萬。因違法假釋規定，毆打他人造成嚴重身體傷害的罪名被逮捕。

陳錫澎表示，嫌犯在襲擊之時，說了種族歧視的話，「我認為有仇恨犯罪原因。我在媒體上多次發聲，很多人認得出。如果是因為公開發聲襲擊我，我會生氣。如果是因為亞裔面孔襲擊人，我更生氣。也希望所有人齊心協力，一起反對針對亞裔的仇恨暴力。」

陳錫澎表示，目前不知嫌犯會被起訴何種罪行，是否包含仇恨犯罪。最快在3日和阿拉米達縣地檢處溝通此事。