五一遊行年輕人上街 籲停止針對亞裔和非裔壓迫

加大學生工會也參與Mayday遊行。（記者陳程威/攝影）

5月1日，又稱為Mayday，用以紀念全世界各地工人運動的歷史性鬥爭及其所取得的成就。灣區許多工會以及社運團體1日在灣區接力展開遊行 。活動最早10時從舊金山的市政廣場出發，中午在屋崙舉行第二場集會，下午在聖荷西舉行第三場集會。

代表聖荷西的李天明（Alex Lee）表示，勞工 的鬥爭一直持續到今日。「我們將團結起來，為爭取更好的工作條件、生活工資和工作尊嚴而鬥爭。」無黨籍聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）就呼籲，應該儘速通過工會組織法案（Pro Act），從而讓勞工更加容易地組織起來。他表示，單個勞工的力量十分脆弱，只有當勞工們組織起來，團結一致的時候，才能獲得力量。桑德斯同時表示，持續擴大的階層與貧富差距使得勞工是時候組織起來了。

Sunrise Movement呼籲儘速通過勞工保護法案。（記者陳程威/攝影）

此次Mayday遊行活動，現場隨處可以見到年輕人的身影。包括以關注環境議題且以青年為主的Sunrise Movement等。活動現場年輕人高喊「勞工權益就是人權。」「現在就要實現勞動正義。」要求通過工會法案，停止針對亞裔和非裔的種族壓迫，為勞工提供更加有尊嚴的工作。同時，也有包括加州學生工會的學生工人們也參與了此次遊行。此前在29日，就發生了紐約大學研究所學生罷工要求紐大提供更為有尊嚴的工資與生活保障等。加州各大學研究生院的國際學生們也都收到希望能夠組織集體工會的郵件。據柏克萊加大 的博士生小張表示，加大博士生的工資僅為每月2300元，柏克萊附近房租飆漲，生活十分艱難，而每日的研究工作與任務都十分繁重。

於此同時，種族議題也是1日遊行的重點之一。現場有人高喊停止針對非裔的系統性種族壓迫，也有人高喊停止針對亞裔的仇恨犯罪。此外，一線工作者也都紛紛帶著自己的勞工工具參與遊行要求更大的保護。包括清潔工人帶著垃圾桶，出租車司機開著出租車加入遊行隊伍等等。