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舊金山五一遊行 華人團體疾呼各族裔團結爭取權益

記者陳程威／舊金山報導
華人進步會拉著橫幅參加遊行。（記者陳程威/攝影）
華人進步會拉著橫幅參加遊行。（記者陳程威/攝影）

5月1日國際勞動節當天，舊金山灣區勞工團體圍繞在舊金山市政廣場舉行遊行。遊行現場人們高舉「工會組織權保護法案」(Protecting the Right to Organize Act)，慶祝國際勞工節，並呼籲國會盡速通過工會保護法案。有數百名勞工及多個勞權團體參與遊行，包括華人進步會、亞太裔勞工聯盟（Asian Pacific American Labor Alliance）等亞裔勞權組織也都參與了遊行。

亞太裔勞工聯盟參與五一大遊行。（記者陳程威/攝影）
亞太裔勞工聯盟參與五一大遊行。（記者陳程威/攝影）

華人進步會行政主任劉茂琦表示，新冠疫情給所有的族裔包括亞裔勞工的生活造成了極大的影響。許多亞裔及家庭目前生活困難。華人進步會之所以參與遊行，就是希望能夠為所有勞工的權益發聲。劉茂琦表示，目前許多勞工仍然在低薪之中掙扎，迫切需要政府提供對勞工更好的保護，包括足夠生活的工資，充分托育措施與病假等。同時劉茂琦表示，工人也需要更多更好的教育資源的投入與幫助。

活動現場民眾高舉反仇亞犯罪標語。（記者陳程威/攝影）
活動現場民眾高舉反仇亞犯罪標語。（記者陳程威/攝影）

劉茂琦說，勞工階級需要團結一致爭取權益。「我們知道如果僅僅是為亞裔爭取權益，是不足夠也是不會成功的。」她表示，不論是亞裔還是其他族裔，必須要團結一致爭取權益。 劉茂琦希望公眾可以支持參議院盡快通過「工會組織權保護法案」(Protecting the Right to Organize Act)，從而讓勞工們能夠更好的組織起來。

清潔工人工會參與五一遊行。（記者陳程威/攝影）
清潔工人工會參與五一遊行。（記者陳程威/攝影）

服務業雇員國際工會1021分會（SEIU 1021）是參與此次遊行人數最多的勞權團體之一。工會裡也有眾多的華人成員，華人工會成員司徒先生就表示，自己加入工會已經超過八年，這次之所以站出來參加遊行，主要是因為疫情自己的合同被雇主取消已長達一年了。由於喪失了工作，導致自己也喪失了醫療保險。

服務業雇員國際工會工友參與參與五一遊行。（記者陳程威/攝影）
服務業雇員國際工會工友參與參與五一遊行。（記者陳程威/攝影）

他表示，失業加上最近的物價飛漲，連同孩子的教育開支壓得他已經喘不過氣來了。司徒先生希望社會能夠意識到勞工們在疫情下掙扎的生活狀態，同時希望政府能夠採取措施，幫助自己早日恢復工作。

參與五一遊行的民眾。（記者陳程威/攝影）
參與五一遊行的民眾。（記者陳程威/攝影）

「勞工團結永不失敗。」在集會的現場，知名勞工活動家戴維斯（Angela Davis）也在現場呼籲勞工應該團結一致，維護和爭取自己的權益。

華人民眾高舉標語。（記者陳程威/攝影）
華人民眾高舉標語。（記者陳程威/攝影）

勞工 遊行 亞裔

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