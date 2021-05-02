凱瑟醫院北加將裁員231人 工會被蒙在鼓裡

凱瑟醫院計畫在北加州地區裁員數百人。（電視新聞截圖）

SEIU-UHW工會30日透過電子郵件向成員表示，29日晚上收到凱瑟醫院（Kaiser Permanente）的通知，他們將在北加州 地區裁員 231人。工會表示，受影響者會在5月3日收到凱瑟的正式裁員通知。

工會在電郵中表示，對這麼多月來在新冠疫情 中做出犠牲的員工來說，凱瑟這次裁員行動無疑是對員工的一次「攻擊」。

凱瑟30日發出聲明承認有裁員計畫，但表示這是營運重組的一部分，目的在減少行政和支援單位重複的職務，被裁撤的職務主要是非臨床職務。

工會呼籲成員不要驚慌，他們打算向凱瑟提出重新培訓這些受影響的員工，將他們分配到其他單位。工會表示，他們未來幾周會和凱瑟開會討論是否有其他能取代裁員的可行方案，目前正在聯繫那些下周可能被裁員的員工。

在沙加緬度凱瑟醫院擔任超音波技師的布萊德福特（Georgette Bradford）表示，凱瑟通常會在裁員數周或數月前先和工會談判，這次卻把他們都「蒙在鼓裡」。

布萊德福特說：「凱瑟的冷漠讓我大吃一驚。在我們終於可以呼吸時，狠狠給了我們一巴掌。」

和其他醫療組織一樣，疫情讓凱瑟出現財務問題，因為許多選擇性外科手術和其他類型的看診在2020年都停擺。不過，資料顯示，凱瑟去年仍獲利64億元，營業獲利率為2.5%。