我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3匪搶金山華埠珠寶店 與警局長僅隔一條街

影／威州賭場爆槍響 至少1死5傷 兇嫌傳遭警擊斃

亞太裔文化月啟動 舊金山構建社區包容和諧

記者李晗／舊金山報導
市長布里德向世界日報舊金山社副社長楊大德（右）恭賀世界日報45周年慶，頒發亞太裔文化月特別表彰獎狀。（記者李晗／攝影）
市長布里德向世界日報舊金山社副社長楊大德（右）恭賀世界日報45周年慶，頒發亞太裔文化月特別表彰獎狀。（記者李晗／攝影）

5月1日，亞太裔傳統文化月（APA Heritage Month）正式啟動。在今年反亞裔的暴力歧視威脅之下，舊金山的文化月系列活動，專注於構建社區包容和諧，讓舊金山在重重困境之中重煥新生。

今年的文化月啟動儀式選在了日本城的和平廣場。現場有舞蹈鐘鼓的音樂表演，吸引大量觀眾駐足圍觀。

舊金山市長布里德（London Breed）出席活動。她在致辭時激動表示，看到這個活動展開，感到「舊金山又活過來了！」她說，自己非常高興能夠和各位一起在現場啟動5月的亞太裔傳統文化月，回憶自己小時候就住在日本城的附近，經常來到日本城玩。

她指出，當時的日裔和非裔住在一個社區內，團結共融，她也表示，日本城社區非常歡迎她，令她感動。她說，這就是我們現在要做的，創造溝通的橋梁。

文化月活動創辦人、亞太裔傳統文化基金會鄭可欣也說，現在亞太裔社區面臨挑戰，每天在報紙新聞上看到的那些攻擊事件，令人憤怒。但是她說，文化月就是一個契機，讓大家了解彼此，推動積極的面向，把討論的議題層次拉高，形成跨文化、跨族裔、跨社區的對話方向。

多位亞太裔的官員也出席活動，包括縣警長宮本，市議員陳詩敏、馬兆明，教育委員林謙悅，市立大學校董王兆倫等。

世界日報45周年，獲得亞太裔文化月特別表彰。（記者李晗／攝影）
世界日報45周年，獲得亞太裔文化月特別表彰。（記者李晗／攝影）

布里德也特別為五個機構頒發周年里程碑獎座以及特別表彰的賀狀。其中，舊金山馬尼拉姊妹市委員會今年慶祝60周年，舊金山首爾姊妹市委員會今年慶祝45周年，日裔美國人歷史學會慶祝40周年，北加州日本商會慶祝70周年，以及世界日報慶祝45周年。

布里德說，恭喜世界日報的45周年慶，她表示，世界日報不單單是一個重要的中文媒體，更是一個報導舊金山重要故事、社區新聞的媒體。

世界日報舊金山楊大德副社長出席接受特別表彰。他在致辭時說，感謝市長、鄭可欣、亞太裔文化月的特別表彰，十分榮幸能夠跟大家分享45周年的社區喜悅。他指出，世界日報會持續報導最重要的新聞，作為華人移民社區和主流社會的橋梁，構建一個多元、包容的跨媒體平台。

今年的亞太裔文化月活動豐富，有電影藝術、小商業、閱讀文化、以及社區行動等。詳情可見：https://apaheritage.org/ 。

市長布里德（前左）簽署政府公告，宣布亞太裔文化月啟動。前排右邊為亞太裔文化月創辦...
市長布里德（前左）簽署政府公告，宣布亞太裔文化月啟動。前排右邊為亞太裔文化月創辦人鄭可欣。（記者李晗／攝影）

舊金山 世界日報 日本

上一則

3匪搶舊金山華埠珠寶店 警局長就在隔街

延伸閱讀

亞太裔文化月5月1日開鑼 挑戰中創新

亞太裔文化月5月1日開鑼 挑戰中創新
市府律師轉任水利局長 金山政壇迎劇變 今年或有補選

市府律師轉任水利局長 金山政壇迎劇變 今年或有補選
市府律師轉任水利局長 金山政壇迎劇變 今年或有補選

市府律師轉任水利局長 金山政壇迎劇變 今年或有補選
舊金山地球日定「零碳新目標」：2045年達碳中和

舊金山地球日定「零碳新目標」：2045年達碳中和
舊金山圖書館下月重啟 華埠分館5.17開門

舊金山圖書館下月重啟 華埠分館5.17開門

熱門新聞

數據顯示，加州新冠感染率已從全美最高降為全美最低。（美聯社）

加州新冠感染率 從全美最高變成最低 公衛學者大讚

2021-04-24 18:40
亞裔家庭在舊金山漁人碼頭險遭搶劫。圖為漁人碼頭。(Getty Images)

亞裔家族18人遊漁人碼頭 遇持槍匪險被搶

2021-04-26 14:06
林伯受傷送院，臉部縫針。（受訪者提供）

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

2021-04-30 23:49
針對華埠罪案飆升，仇恨犯罪增多，陳錫澎多次發聲。（記者劉先進／攝影）

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

2021-04-30 00:15
灣區一名男子接種嬌生疫苗也出現血栓現象。（美聯社）

加州灣區男接種嬌生 出現血栓 可能是全美男性首例

2021-04-27 10:40
屋崙男子岡薩雷茲上周在阿拉米達市遭警方壓頭致死。圖為案發現場影片的畫面。（阿拉米達市警局提供）

警壓頸致死？影片曝加州奧克蘭26歲男當場死亡 家屬討公道

2021-04-28 01:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹
才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」
4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高