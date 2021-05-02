亞太裔文化月啟動 舊金山構建社區包容和諧

市長布里德向世界日報舊金山社副社長楊大德（右）恭賀世界日報45周年慶，頒發亞太裔文化月特別表彰獎狀。（記者李晗／攝影）

5月1日，亞太裔傳統文化月（APA Heritage Month）正式啟動。在今年反亞裔的暴力歧視威脅之下，舊金山 的文化月系列活動，專注於構建社區包容和諧，讓舊金山在重重困境之中重煥新生。

今年的文化月啟動儀式選在了日本 城的和平廣場。現場有舞蹈鐘鼓的音樂表演，吸引大量觀眾駐足圍觀。

舊金山市長布里德（London Breed）出席活動。她在致辭時激動表示，看到這個活動展開，感到「舊金山又活過來了！」她說，自己非常高興能夠和各位一起在現場啟動5月的亞太裔傳統文化月，回憶自己小時候就住在日本城的附近，經常來到日本城玩。

她指出，當時的日裔和非裔住在一個社區內，團結共融，她也表示，日本城社區非常歡迎她，令她感動。她說，這就是我們現在要做的，創造溝通的橋梁。

文化月活動創辦人、亞太裔傳統文化基金會鄭可欣也說，現在亞太裔社區面臨挑戰，每天在報紙新聞上看到的那些攻擊事件，令人憤怒。但是她說，文化月就是一個契機，讓大家了解彼此，推動積極的面向，把討論的議題層次拉高，形成跨文化、跨族裔、跨社區的對話方向。

多位亞太裔的官員也出席活動，包括縣警長宮本，市議員陳詩敏、馬兆明，教育委員林謙悅，市立大學校董王兆倫等。

世界日報45周年，獲得亞太裔文化月特別表彰。（記者李晗／攝影）

布里德也特別為五個機構頒發周年里程碑獎座以及特別表彰的賀狀。其中，舊金山馬尼拉姊妹市委員會今年慶祝60周年，舊金山首爾姊妹市委員會今年慶祝45周年，日裔美國人歷史學會慶祝40周年，北加州日本商會慶祝70周年，以及世界日報 慶祝45周年。

布里德說，恭喜世界日報的45周年慶，她表示，世界日報不單單是一個重要的中文媒體，更是一個報導舊金山重要故事、社區新聞的媒體。

世界日報舊金山楊大德副社長出席接受特別表彰。他在致辭時說，感謝市長、鄭可欣、亞太裔文化月的特別表彰，十分榮幸能夠跟大家分享45周年的社區喜悅。他指出，世界日報會持續報導最重要的新聞，作為華人移民社區和主流社會的橋梁，構建一個多元、包容的跨媒體平台。

今年的亞太裔文化月活動豐富，有電影藝術、小商業、閱讀文化、以及社區行動等。詳情可見：https://apaheritage.org/ 。